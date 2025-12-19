В Орле в результате удара ВСУ была повреждена коммунальная инфраструктура
В результате удара ВСУ в городе Орел были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
Предварительно, никто не пострадал. Глава региона предупредил, что из-за ремонтных работ возможны отключения тепла, электроснабжения и горячей воды в Советском районе.
«На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал он.
В регионе дважды за ночь объявляли ракетную опасность — она действовала в период с 02:29 по 03:32 и с 03:46 по 03:52.
В ночь на 19 декабря из-за налета беспилотников в Таганроге были повреждены четыре частных дома, а в Липецке обломки сбитого дрона попали в жилой дом.
