Военная операция на Украине⁠,
0

В Орле в результате удара ВСУ была повреждена коммунальная инфраструктура

В Орле при ударе ВСУ была повреждена коммунальная инфраструктура
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате удара ВСУ в городе Орел были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал. Глава региона предупредил, что из-за ремонтных работ возможны отключения тепла, электроснабжения и горячей воды в Советском районе.

«На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал он.

В Орловской области после атаки дронов произошел пожар на объектах ТЭК
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В регионе дважды за ночь объявляли ракетную опасность — она действовала в период с 02:29 по 03:32 и с 03:46 по 03:52.

В ночь на 19 декабря из-за налета беспилотников в Таганроге были повреждены четыре частных дома, а в Липецке обломки сбитого дрона попали в жилой дом.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Андрей Клычков Орел Орловская область электричество тепло горячая вода

