Синоптики спрогнозировали ясную погоду в Москве

Фото: Олег Яковлев / РБК

В пятницу, 19 декабря, жителей Москвы ожидает преимущественно ясная погода без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Температура воздуха утром в столице будет на уровне плюс 1 градус, а ближе к полудню опустится до нуля. Однако из-за западного ветра с порывами до 3 м/с температура будет ощущаться более холодной — примерно как при минус 4 градусах.

Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 748–755 мм ртутного столба. Влажность высокая — 92%.

На следующей неделе в Москве похолодает: минусовые температуры сохранятся до конца декабря, пройдут снегопады, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, Новый год москвичи и жители Центральной России встретят «с бодрящими морозцами» и снегом до 9 см.