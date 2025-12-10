 Перейти к основному контенту
Новый год 2026
0

Москва покрылась снегом. Как часто выпадает снег на Новый год

В Москве сформировался первый снежный покров этой зимой
Сюжет
Новый год 2026
Сюжет
Инфографика РБК
В Москве сформировался снежный покров. Несмотря на температуру выше нормы, синоптики допускают, что Новый год в столице не станет бесснежным. Сколько снега было в Москве в канун праздника за последние 40 лет — в инфографике РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Московском регионе образовался снежный покров высотой 1–2 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

По данным базовой метеостанции города (ВДНХ), за минувшую ночь в столице выпал 1 мм осадков. Это четвертая попытка формирования снежного покрова с начала осенне-зимнего сезона, добавил синоптик.

В Москве первый снег. Он стал одним из самых поздних за последние 40 лет
Общество

В прошлом году снежный покров в столице сформировался к 7 декабря, но к утру 31 декабря снег практически растаял, сообщала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. «В этом декабре москвичи без снега на Новый год не останутся», — написала она в телеграм-канале 8 декабря.

Говорить о том, будет ли лежать снег в новогоднюю ночь, пока рано, заметил метеоролог Евгений Тишковец в разговоре с РБК. Синоптик Александр Ильин отметил, что 31 декабря в Московском регионе ожидается снег различной интенсивности. Более точный прогноз можно будет получить не раньше 17 декабря, добавил он в беседе с РБК.

За последние 40 лет высота снежного покрова в столице в канун Нового года колебалась от абсолютного отсутствия снега до сугробов по колено. Это следует из данных архива Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД), которые проанализировал РБК.

В период с 1985 по 2024 год самые снежные предновогодние дни были в 1988-м и 2021-м. Тогда лежало 40 см и 39 см снега соответственно. Минимальные значения пришлись на XXI век: в 2007, 2013 и 2015 годах 31 декабря лежало только 3 см снега, в 2019-м — 2 см. А Новый 2018 год оказался для Москвы бесснежным. Декабрь 2017 года был аномально теплым, в последние дни месяца температура была на 6–10 градусов выше нормы, поэтому снег растаял еще утром 30 декабря.

Вильфанд заявил о рекордном потеплении на Земле в ближайшие пять лет
Общество
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

2025 год может стать одним из трех самых жарких лет за всю историю метеонаблюдений и сравняется по температурным показателям с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные ООН и европейской климатической службы Copernicus. Трехлетняя средняя температура на планете по итогам 2023–2025 годов впервые превысит показатель +1,5°C к уровню, удержать который в рамках Парижского соглашения почти все страны мира договорились в 2015 году.

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Мария Лозовая Мария Лозовая
снег снежный покров Новый год зима
