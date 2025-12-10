Москва покрылась снегом. Как часто выпадает снег на Новый год

В Москве сформировался снежный покров. Несмотря на температуру выше нормы, синоптики допускают, что Новый год в столице не станет бесснежным. Сколько снега было в Москве в канун праздника за последние 40 лет — в инфографике РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Московском регионе образовался снежный покров высотой 1–2 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

По данным базовой метеостанции города (ВДНХ), за минувшую ночь в столице выпал 1 мм осадков. Это четвертая попытка формирования снежного покрова с начала осенне-зимнего сезона, добавил синоптик.

В прошлом году снежный покров в столице сформировался к 7 декабря, но к утру 31 декабря снег практически растаял, сообщала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. «В этом декабре москвичи без снега на Новый год не останутся», — написала она в телеграм-канале 8 декабря.

Говорить о том, будет ли лежать снег в новогоднюю ночь, пока рано, заметил метеоролог Евгений Тишковец в разговоре с РБК. Синоптик Александр Ильин отметил, что 31 декабря в Московском регионе ожидается снег различной интенсивности. Более точный прогноз можно будет получить не раньше 17 декабря, добавил он в беседе с РБК.

За последние 40 лет высота снежного покрова в столице в канун Нового года колебалась от абсолютного отсутствия снега до сугробов по колено. Это следует из данных архива Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД), которые проанализировал РБК.

В период с 1985 по 2024 год самые снежные предновогодние дни были в 1988-м и 2021-м. Тогда лежало 40 см и 39 см снега соответственно. Минимальные значения пришлись на XXI век: в 2007, 2013 и 2015 годах 31 декабря лежало только 3 см снега, в 2019-м — 2 см. А Новый 2018 год оказался для Москвы бесснежным. Декабрь 2017 года был аномально теплым, в последние дни месяца температура была на 6–10 градусов выше нормы, поэтому снег растаял еще утром 30 декабря.

2025 год может стать одним из трех самых жарких лет за всю историю метеонаблюдений и сравняется по температурным показателям с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные ООН и европейской климатической службы Copernicus. Трехлетняя средняя температура на планете по итогам 2023–2025 годов впервые превысит показатель +1,5°C к уровню, удержать который в рамках Парижского соглашения почти все страны мира договорились в 2015 году.