Военная операция на Украине⁠,
0

В Воронежской области из-за дронов загорелась ЛЭП объекта инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области при падении обломков дронов загорелась линия электропередачи одного из инфраструктурных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«В результате падения обломков БПЛА поврежден частный гараж, а также произошло возгорание на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов. Оно было оперативно ликвидировано», — написал он.

Всего над регионом, под данным Минобороны, за ночь сбили десять дронов. Гусев уточнил, что все были подавлены на территории одного района. Никто не пострадал.

Силы ПВО сбили 94 дрона над регионами России и двумя морями
Политика

Регион регулярно подвергается налетам беспилотников.

Так, 6 декабря помимо линии электропередачи дроны повредили окна и фасад школы, несколько частных домов, автомобильную заправочную станцию, малоэтажное здание, машину и еще ряд объектов. В тот день над регионом уничтожили 27 беспилотников. Обошлось без пострадавших.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Воронежская область Александр Гусев ЛЭП беспилотники атака дронов

