В Орловской области после атаки дронов произошел пожар на объектах ТЭК

В Орловской области в результате ночной атаки беспилотников произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — написал Клычков в телеграм-канале.

В Ливнах Орловской области расположена Ливенская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) — основной поставщик электрической и тепловой энергии в городе, который является вторым по численности населения в регионе. Установленная электрическая мощность станции составляет 36 МВт, тепловая — 221,7 Гкал/ч.

По данным Минобороны России, в ночь на 2 декабря над Орловской областью был сбит один беспилотник. Атаке также подверглись Брянская, Волгоградская, Ростовская, Липецкая и Тверская области, а также Краснодарский край, Крым и Чечня. Всего средства противовоздушной обороны сбили 45 беспилотников.

На фоне угрозы атаки БПЛА в семи российских аэропортах были введены ограничения на прием и отправку рейсов. Согласно уведомлению Росавиации, работу временно приостановили аэропорты во Владикавказе, Грозном, Тамбове, Магасе, Махачкале, Нальчике и Краснодаре. На момент публикации все ограничения сняты.