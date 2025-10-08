 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Липецке эвакуировали 50 человек из-за найденных обломков дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецке на улице Буденного обнаружили обломки сбитого беспилотника, сообщает мэр города Роман Ченцов.

Из домов, расположенных рядом с местом, где нашли фрагмента дрона, эвакуировали 50 человек. Одних устроили в пункты временного размещения, другие отправились к родственникам.

«Понимаю, что ситуация непростая, но важно сохранять спокойствие — все службы действуют слаженно и делают все необходимое», — заверил Ченцов.

Над регионами России за три часа сбили 30 беспилотников
Политика

Согласно приложению МЧС, в 22:55 мск в Липецкой области объявили красный уровень угрозы ударов БПЛА сразу для трех районов — Добринского, Грязинского и Усманского. Сигнал также действует и на территории Добровского округа.

Незадолго до этого, в 22:29 мск, опасность была объявлен и для самого Липецка, о чем также сообщил Ченцов. За 17 минут до этого он заявил о желтом уровне опасности в Липецкой области.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
беспилотники Липецк эвакуация БПЛА дроны
Лента новостей
Минтруд назвал новогодние выходные 2026-го самыми долгими за многие годы Общество, 03:01
Латвия с 1 ноября запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию Политика, 02:39
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС Политика, 02:29
В Липецке эвакуировали 50 человек из-за найденных обломков дрона Политика, 02:12
В Британии неизвестные украли с военной базы топливо Общество, 01:55
В ряде городов ЛНР пропало электричество из-за «системного сбоя» Политика, 01:47
Le Figaro узнала о планах Макрона выступить с заявлением 8 октября Политика, 01:27
Протестующие атаковали кортеж президента Эквадора Политика, 01:06
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в города России Общество, 00:46
Звездные новички в НХЛ. Кто из россиян может стать сенсацией сезона Спорт, 00:33
Аэропорт Волгограда приостановил полеты из-за ограничений Политика, 00:28
При ракетном обстреле села в Белгородской области пострадали три человека Политика, 00:27