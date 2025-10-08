В Липецке эвакуировали 50 человек из-за найденных обломков дрона
В Липецке на улице Буденного обнаружили обломки сбитого беспилотника, сообщает мэр города Роман Ченцов.
Из домов, расположенных рядом с местом, где нашли фрагмента дрона, эвакуировали 50 человек. Одних устроили в пункты временного размещения, другие отправились к родственникам.
«Понимаю, что ситуация непростая, но важно сохранять спокойствие — все службы действуют слаженно и делают все необходимое», — заверил Ченцов.
Согласно приложению МЧС, в 22:55 мск в Липецкой области объявили красный уровень угрозы ударов БПЛА сразу для трех районов — Добринского, Грязинского и Усманского. Сигнал также действует и на территории Добровского округа.
Незадолго до этого, в 22:29 мск, опасность была объявлен и для самого Липецка, о чем также сообщил Ченцов. За 17 минут до этого он заявил о желтом уровне опасности в Липецкой области.
