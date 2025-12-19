 Перейти к основному контенту
Все о карьере: как найти и сохранить работу⁠,
0

В Госдуме напомнили о предстоящих изменениях в классификаторе профессий

Говырин: в 2026 году изменится классификатор профессий и должностей
Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу

В 2026 году в России изменят классификатор профессий и должностей, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он напомнил, что от названия должности зависят условия работы и доплат — право на досрочную пенсию, надбавки за вредные условия и дополнительные отпуска.

«Меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска», — сказал он.

Депутат посоветовал изучить обновленную версию классификатора и при расхождениях описания работы с названием должности в трудовом приказе обратиться с вопросом к кадровой службе.

Правительство решило сократить список «неженских» профессий
Политика

Действующий классификатор профессий и должностей (ОК 016-94) был принят в 1994 году и введен с 1996-го.

В ноябре глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что перечень профессий будет обновлен, поскольку многие его позиции уже не соответствуют современным реалиям.

В обновленный классификатор, по данным ТАСС, планируют включить такие профессии, как коуч, спа-менеджер, копирайтер, SMM-менеджер и другие. Большое количество новых специальностей коснется сферы IT, финансов и производства контента.

Авторы
Теги
Александра Озерова
профессии классификатор должность Госдума

