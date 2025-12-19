В Госдуме напомнили о предстоящих изменениях в классификаторе профессий
В 2026 году в России изменят классификатор профессий и должностей, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.
Он напомнил, что от названия должности зависят условия работы и доплат — право на досрочную пенсию, надбавки за вредные условия и дополнительные отпуска.
«Меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска», — сказал он.
Депутат посоветовал изучить обновленную версию классификатора и при расхождениях описания работы с названием должности в трудовом приказе обратиться с вопросом к кадровой службе.
Действующий классификатор профессий и должностей (ОК 016-94) был принят в 1994 году и введен с 1996-го.
В ноябре глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что перечень профессий будет обновлен, поскольку многие его позиции уже не соответствуют современным реалиям.
В обновленный классификатор, по данным ТАСС, планируют включить такие профессии, как коуч, спа-менеджер, копирайтер, SMM-менеджер и другие. Большое количество новых специальностей коснется сферы IT, финансов и производства контента.
