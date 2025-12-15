 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: три человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Широкова Дарья / РБК
Фото: Широкова Дарья / РБК

Три человека пострадали при атаках ВСУ на два муниципалитета Белгородской области, информация о последствиях уточняется. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал легковой автомобиль, в нем находился мужчина. Пострадавшему с осколочными ранениями ног оказали помощь в центральной районной больнице. Сейчас его перевозят в городскую больницу № 2 города Белгорода.

При атаке дрона на движущийся автомобиль в селе Глотово ранена супружеская пара, пострадавшие направлены в ту же белгородскую больницу с минно-взрывными травмами, а также различными осколочными ранениями.

Гладков добавил, что от удара дрона в селе Гора-Подол повреждены остекление частного дома и легковой автомобиль. В селе Санково из-за атаки повреждена хозпостройка и машина. В Валуйском округе на дороге Казинка — Борки FPV-дрон также атаковал автомобиль, транспортное средство сгорело.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Вячеслав Гладков Военная операция на Украине Белгородская область пострадавшие
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

