В коммюнике ЕС по итогам первого дня саммита не включили первую главу
В коммюнике ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе отсутствует первая глава, включающая в себя три пункта. В документе также не упоминается стратегия финансирования Киева.
По результатам двухдневного саммита лидеры стран Евросоюза планируют определиться со способом финансирования кредита для Украины — за счет бюджета ЕС или с использованием российских активов.
Коммюнике начинается со второй главы, посвященной Ближнему Востоку, третья посвящена безопасности и обороне ЕС, четвертая — многолетнему финансовому плану, пятая — расширению европейского блока, шестая — миграции, а седьмая глава также пропущена. Восьмая включает такие вопросы, как борьба с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией, а также дезинформацией и с манипуляциями и вмешательством иностранной информации.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что участники не покинут Европейский совет, пока не определятся с источником дальнейшего финансирования Украины.
12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму €210 млрд.
В Кремле заявляли, что у России есть понимание, как действовать в случае изъятия активов. Этот шаг повлечет за собой «серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц». Москва рассматривает компенсации ущерба в том числе за счет активов Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
