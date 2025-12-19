В коммюнике ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе не включили первую главу

В коммюнике ЕС по итогам первого дня саммита не включили первую главу

В коммюнике ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе отсутствует первая глава, включающая в себя три пункта. В документе также не упоминается стратегия финансирования Киева.

По результатам двухдневного саммита лидеры стран Евросоюза планируют определиться со способом финансирования кредита для Украины — за счет бюджета ЕС или с использованием российских активов.

Коммюнике начинается со второй главы, посвященной Ближнему Востоку, третья посвящена безопасности и обороне ЕС, четвертая — многолетнему финансовому плану, пятая — расширению европейского блока, шестая — миграции, а седьмая глава также пропущена. Восьмая включает такие вопросы, как борьба с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией, а также дезинформацией и с манипуляциями и вмешательством иностранной информации.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что участники не покинут Европейский совет, пока не определятся с источником дальнейшего финансирования Украины.

12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму €210 млрд.

В Кремле заявляли, что у России есть понимание, как действовать в случае изъятия активов. Этот шаг повлечет за собой «серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц». Москва рассматривает компенсации ущерба в том числе за счет активов Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).