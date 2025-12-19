Закончилась ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

В Москве завершилась прямая линия Владимира Путина. РБК вел прямую трансляцию и текстовую трансляцию.

В этом году прямая линия длилась 4 часа 27 минут.

В прошлом году трансляция также длилась 4 часа 27 минут, за это время Путин ответил на 76 вопросов.

Путин ежегодно отвечает на вопросы граждан. Первый раз он провел пресс-конференцию для журналистов и прямую линию в 2001 году, в 2023 году мероприятия объединили в один формат.

В 2024 году Путин отвечал на вопросы про СВО, переговоры с Украиной, отношения с США и экономику России.

В этом году прямая линия прошла в пятницу, а не в четверг, как это происходит с 2007 года. До сегодняшнего дня исключением был только 2021 год, тогда Путин общался с россиянами в среду.