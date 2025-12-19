Закончилась ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным
В Москве завершилась прямая линия Владимира Путина. РБК вел прямую трансляцию и текстовую трансляцию.
В этом году прямая линия длилась 4 часа 27 минут.
В прошлом году трансляция также длилась 4 часа 27 минут, за это время Путин ответил на 76 вопросов.
Путин ежегодно отвечает на вопросы граждан. Первый раз он провел пресс-конференцию для журналистов и прямую линию в 2001 году, в 2023 году мероприятия объединили в один формат.
В 2024 году Путин отвечал на вопросы про СВО, переговоры с Украиной, отношения с США и экономику России.
В этом году прямая линия прошла в пятницу, а не в четверг, как это происходит с 2007 года. До сегодняшнего дня исключением был только 2021 год, тогда Путин общался с россиянами в среду.
Читайте РБК в Telegram.
Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны