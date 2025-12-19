 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Закончилась ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным

Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина
Фото: Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

В Москве завершилась прямая линия Владимира Путина. РБК вел прямую трансляцию и текстовую трансляцию.

В этом году прямая линия длилась 4 часа 27 минут.

Путин ответил на вопрос о том, какой будет Россия через 200 лет
Общество

В прошлом году трансляция также длилась 4 часа 27 минут, за это время Путин ответил на 76 вопросов.

Путин ежегодно отвечает на вопросы граждан. Первый раз он провел пресс-конференцию для журналистов и прямую линию в 2001 году, в 2023 году мероприятия объединили в один формат.

В 2024 году Путин отвечал на вопросы про СВО, переговоры с Украиной, отношения с США и экономику России.

Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии
Политика
Фото:Александр Неменов / Reuters

В этом году прямая линия прошла в пятницу, а не в четверг, как это происходит с 2007 года. До сегодняшнего дня исключением был только 2021 год, тогда Путин общался с россиянами в среду.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Стручева
Владимир Путин Прямая линия россияне
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Общество
Песков подтвердил, что прямая линия с Путиным в 2025 году состоится
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 17:50
ЦБ видит риск, что банки повысят тарифы из-за введения НДС на эквайринг Инвестиции, 18:00
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 22 декабря выше ₽80 Инвестиции, 17:58
События недели на рынке майнинга и криптовалют Крипто, 17:55
Тренер ПСЖ заявил, что Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой Спорт, 17:51
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear Политика, 17:48
Axios анонсировал визит советников глав ЕС в США на переговоры по Украине Политика, 17:38
Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии Политика, 17:36
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Sony получит контроль в компании-владельце прав на Чарли Брауна и Снупи Технологии и медиа, 17:24
Сломавший руку Матвей Сафонов обратился к болельщикам Спорт, 17:23
Набиуллина исключила снижение ключевой ставки «в режиме автопилота» Экономика, 17:20
Биткоину грозит самый убыточный за последние 7 лет конец года Крипто, 17:17
Сколько длились прямые линии и пресс-конференции Путина с 2013 года Политика, 17:16
Глава ЦБ спрогнозировала минимальный за пять лет рост цен Экономика, 17:15
Сбербанк снизит ставки по кредитам и ипотекам Финансы, 17:11