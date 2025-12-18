Совбез введет срочную связь с экспертами, чтобы улучшить защиту населения
Эксперты Совета безопасности России на основе опыта специальной военной разработали предложения, как улучшить систему защиты населения и объектов от военных угроз и диверсий, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на пленарном заседании научно-экспертного совета органа.
Он отметил, что в условиях быстро изменяющейся международной обстановки и угроз национальной безопасности Совбез выстроил систему оперативного взаимодействия с экспертами.
«Так, с учетом опыта специальной военной операции выработан ряд рекомендаций и предложений, которые используются в практической деятельности Вооруженных сил РФ, проработаны подходы к совершенствованию военного планирования, решению задач защиты населения, промышленных предприятий, объектов транспорта, энергетики, связи и коммуникаций от военных опасностей и военных угроз, а также диверсионно-разведывательных действий спецслужб иностранных государств», — отметил он.
Секретарь Совбеза уточнил, что эксперты также рассмотрели вопросы поддержки технологического суверенитета страны при разработке военной техники и обсудили применение фотоники в военной сфере.
По словам Шойгу, отдельное внимание они уделили использованию искусственного интеллекта как в гражданской, так и военной отраслях. В частности, была разработана концепция создания Центра искусственного интеллекта в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Шойгу отметил, что для обеспечения информационной безопасности населения эксперты изучили методы обнаружения дипфейков, а также выявили угрозы, «обусловленные развитием квантовых технологий».
Собравшиеся рассмотрели проблемы обеспечения международной безопасности, включая формирование многополярного мира. Также обсудили обстановку на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Изучены перспективы наращивания военных возможностей НАТО и милитаризации Европейского союза», — уточнил Шойгу.
Эксперты также разработали подходы к поддержанию российской финансовой безопасности в условиях санкций. Наконец, они выработали рекомендации по защите традиционных ценностей: разработать нормативно-правовую базу в этой сфере, создать условия для поддержки духовного и физического здоровья россиян, а также патриотического воспитания детей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы