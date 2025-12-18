Совбез введет срочную связь с экспертами, чтобы улучшить защиту населения

Сергей Шойгу (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Эксперты Совета безопасности России на основе опыта специальной военной разработали предложения, как улучшить систему защиты населения и объектов от военных угроз и диверсий, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на пленарном заседании научно-экспертного совета органа.

Он отметил, что в условиях быстро изменяющейся международной обстановки и угроз национальной безопасности Совбез выстроил систему оперативного взаимодействия с экспертами.

«Так, с учетом опыта специальной военной операции выработан ряд рекомендаций и предложений, которые используются в практической деятельности Вооруженных сил РФ, проработаны подходы к совершенствованию военного планирования, решению задач защиты населения, промышленных предприятий, объектов транспорта, энергетики, связи и коммуникаций от военных опасностей и военных угроз, а также диверсионно-разведывательных действий спецслужб иностранных государств», — отметил он.

Секретарь Совбеза уточнил, что эксперты также рассмотрели вопросы поддержки технологического суверенитета страны при разработке военной техники и обсудили применение фотоники в военной сфере.

По словам Шойгу, отдельное внимание они уделили использованию искусственного интеллекта как в гражданской, так и военной отраслях. В частности, была разработана концепция создания Центра искусственного интеллекта в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Шойгу отметил, что для обеспечения информационной безопасности населения эксперты изучили методы обнаружения дипфейков, а также выявили угрозы, «обусловленные развитием квантовых технологий».

Собравшиеся рассмотрели проблемы обеспечения международной безопасности, включая формирование многополярного мира. Также обсудили обстановку на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Изучены перспективы наращивания военных возможностей НАТО и милитаризации Европейского союза», — уточнил Шойгу.

Эксперты также разработали подходы к поддержанию российской финансовой безопасности в условиях санкций. Наконец, они выработали рекомендации по защите традиционных ценностей: разработать нормативно-правовую базу в этой сфере, создать условия для поддержки духовного и физического здоровья россиян, а также патриотического воспитания детей.