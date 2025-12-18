Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил российскую сторону полностью восстановить участки железной дороги, которые ведут в Азербайджан и Турцию. Об этом он заявил на брифинге для журналистов после заседания правительства.
«Обратился к нашим российским партнерам с просьбой срочно приступить к полному восстановлению железной дороги от Ерасха до Нахичевани и Ахурика. <...> Надеюсь, коллеги из России как можно скорее претворят эту просьбу в жизнь», — сказал он (цитата по агентству MAMUL).
В октябре Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, вскоре Россия впервые с 1990-х отправила Армении зерно поездом через Азербайджан.
В начале августа лидеры Армении и Азербайджана при участии президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне трехстороннюю декларацию, в которой Баку и Ереван обязались стремиться к подписанию и ратификации парафированного мирного договора.
В июле президент Армении призвал «открыть ворота» на границе с Азербайджаном — речь идет о Сюникской области (азербайджанское название — Зангезур), связывающей Азербайджан с его Нахичеваньской автономией. Проект Зангезурского коридора получил название «маршрут Трампа для международного мира и процветания» после подписания мирной декларации.
