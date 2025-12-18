 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Прокуратура запросила пожизненное заключение для убийцы Синдзо Абэ

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ (Фото: Takashi Aoyama / Getty Images)

Прокуратура потребовала пожизненно лишить свободы Тэцуи Ямагами, которого обвиняют в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, сообщило агентство Kyodo.

Представители гособвинения назвали это убийство «беспрецедентным преступлением», а обвиняемого — недостойным снисхождения. Его действия демонстрировали «вопиющее пренебрежение человеческой жизнью», заявил прокурор.

Абэ был застрелен 8 июля 2022 года во время выступления на митинге Либерально-демократической партии в городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину из самодельного оружия. Вскоре политик скончался в больнице.

Ямагами признал вину. Он заявил, что пошел на преступление из-за обиды на религиозную секту «Церковь объединения». На допросе обвиняемый объяснил, что в организацию была втянута его мать. Женщина пожертвовала туда около около ¥100 млн ($600 тыс.), что привело к финансовому краху семьи. Ямагами считал, что семья Абэ связана с этой сектой. Сначала он планировал убить лидера группировки, но та перестала посещать Японию во время пандемии коронавируса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Романов Илья
Синдзо Абэ убийство суд приговор

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Военный суд приговорил белоруса к 22 годам за подрыв двух поездов на БАМе
Политика
Родственника Черчилля и принцессы Дианы обвинили в трех попытках удушения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Равиля Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50
Митрофанов назвал историческим достижение Сафонова в финале турнира ФИФА Спорт, 13:49
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 13:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46