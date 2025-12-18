Прокуратура запросила пожизненное заключение для убийцы Синдзо Абэ

Синдзо Абэ (Фото: Takashi Aoyama / Getty Images)

Прокуратура потребовала пожизненно лишить свободы Тэцуи Ямагами, которого обвиняют в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, сообщило агентство Kyodo.

Представители гособвинения назвали это убийство «беспрецедентным преступлением», а обвиняемого — недостойным снисхождения. Его действия демонстрировали «вопиющее пренебрежение человеческой жизнью», заявил прокурор.

Абэ был застрелен 8 июля 2022 года во время выступления на митинге Либерально-демократической партии в городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину из самодельного оружия. Вскоре политик скончался в больнице.

Ямагами признал вину. Он заявил, что пошел на преступление из-за обиды на религиозную секту «Церковь объединения». На допросе обвиняемый объяснил, что в организацию была втянута его мать. Женщина пожертвовала туда около около ¥100 млн ($600 тыс.), что привело к финансовому краху семьи. Ямагами считал, что семья Абэ связана с этой сектой. Сначала он планировал убить лидера группировки, но та перестала посещать Японию во время пандемии коронавируса.