 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ признал вину

Тэцуя Ямагами
Тэцуя Ямагами (Фото: Miki Matsuzaki / AP / ТАСС)

45-летний Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, признал свою вину в ходе первого заседания по делу об убийстве, сообщает агентство Kyodo.

Судебный процесс начался во вторник, 28 октября. Дело рассматривает Окружной суд Нары.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах, дольше всех в истории страны. Он был убит 8 июля 2022-го в возрасте 67 лет.

Абэ застрелили во время выступления в поддержку Либерально-демократической партии в городе Нара. Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьер-министра из самодельного оружия. Тот скончался в больнице.

Государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ямагами говорил, что пошел на преступление из-за обиды на секту «Церковь объединения», которой его мать пожертвовала около ¥100 млн ($600 тыс.). Это привело к финансовому краху в семье. По данным следствия, Ямагами решил застрелить Абэ, так как семья бывшего премьер-министра якобы могла быть связана с сектой.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Синдзо Абэ убийство нападение суд
Материалы по теме
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
Политика
Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus для поездки в Большой театр
Политика
Япония потратит на государственные похороны Синдзо Абэ более $1,8 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 11:28
Роскомнадзор объяснил блокировку сайта MyAnimeList пропагандой ЛГБТ Общество, 11:24
В Госсовете заявили об актуальности майнинга в удаленных регионах России Крипто, 11:22
Минздрав введет обязательное неинвазивное тестирование для беременных Политика, 11:22
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 11:21
ФСБ показала переписку готовившего теракт с пользователем Bobr Kurva Общество, 11:17
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 11:12
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 11:05
Bild оценила слова Меркель о мигрантах как критику канцлера Мерца Политика, 11:05
Игорь Краснов возглавил научно-консультативный совет при Верховном суде Политика, 11:03
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Билл Гейтс заявил о доминировании Китая в сфере ядерной энергетики Политика, 11:00
Как геймификация повысила оперприбыль банка: кейс Альфа-Инвестиций РБК Компании, 11:00