Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ признал вину
45-летний Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, признал свою вину в ходе первого заседания по делу об убийстве, сообщает агентство Kyodo.
Судебный процесс начался во вторник, 28 октября. Дело рассматривает Окружной суд Нары.
Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах, дольше всех в истории страны. Он был убит 8 июля 2022-го в возрасте 67 лет.
Абэ застрелили во время выступления в поддержку Либерально-демократической партии в городе Нара. Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьер-министра из самодельного оружия. Тот скончался в больнице.
Ямагами говорил, что пошел на преступление из-за обиды на секту «Церковь объединения», которой его мать пожертвовала около ¥100 млн ($600 тыс.). Это привело к финансовому краху в семье. По данным следствия, Ямагами решил застрелить Абэ, так как семья бывшего премьер-министра якобы могла быть связана с сектой.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов