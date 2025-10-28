Роскомнадзор объяснил блокировку сайта MyAnimeList пропагандой ЛГБТ
Сайт MyAnimeList, который является одной из крупнейших баз данных и форумом об аниме и манге, был заблокирован Роскомнадзором за пропаганду ЛГБТ («международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России), сообщили «РИА Новости» представители ведомства.
«Доступ к ресурсу ограничен в связи с систематическим размещением на нем материалов, содержащих информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения», — объяснили в Роскомнадзоре блокировку MyAnimeList.
MyAnimeList — самая крупная в мире база данных, а также социальная сеть для поклонников аниме и манги. Сайт предоставляет пользователям возможность создавать и вести списки просмотренного аниме и прочитанной манги, оценивать их, писать рецензии и общаться с другими фанатами. MyAnimeList насчитывает более 18 млн зарегистрированных пользователей.
По данным единого реестра запрещенных в России доменных имен, доступ к ресурсу был ограничен 22 октября.
В обосновании запрета доступа говорится, что сайт MyAnimeList был внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
