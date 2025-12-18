Провайдер объяснил лишение домена сайта издания Republic

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Группа компаний «Рунити» (Runiti) перестала оказывать услугу делегирования доменного имени сайту интернет-издания Republic (признано Минюстом иностранным агентом). Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Рунити». Там уточнили, что это было сделано по требованию госорганов.

«Правила регистрации доменных имен в зонах.ru и.рф содержат пункт, на основании которого регистратор приостанавливает делегирование доменного имени по требованию уполномоченных органов», — рассказали в пресс-службе.

Регистратор направил соответствующее уведомление по контактному адресу администратора домена, добавили в компании.

В Republic утверждают, что не получали «официальных писем и предупреждений» от доменного провайдера «Рег.ру» (reg.ru, входит в ГК «Рунити»).

Министерство юстиции России внесло Republic в список СМИ-иноагентов 15 октября 2021 года. С тех пор издание было обязано маркировать свои материалы соответствующей плашкой. В начале 2022 года Роскомнадзор внес сайт издания в реестр запрещенных, он был заблокирован на территории России. Осенью того же года издание добровольно отказалось от статуса зарегистрированного средства массовой информации (СМИ), который присваивает Роскомнадзор.

С апреля 2025 года редакцию Republic возглавляет журналист и кинокритик Зинаида Пронченко (признана в России иноагентом), которая после начала военной операции покинула Россию.