Трамп предсказал эффект от крупнейшего в истории США налогового пакета

Последствия крупнейших в истории США послаблений в налоговой сфере станут заметны уже в 2026 году, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Он напомнил о «большом прекрасном билле» (Big Beautiful Bill, BBB) — масштабном законе, который объединил 12 инициатив, предусматривающих отмену налога на чаевые, сверхурочную работу и выплаты по социальному обеспечению для пенсионеров.

Республиканец отметил, что благодаря этим мерам многие американские семьи смогут ежегодно экономить от $11 тыс. до $20 тыс., а предстоящей весной страну ожидает самый крупный сезон возврата налогов.

«Вы также увидите результаты крупнейшего в истории Америки снижения налогов. <...> Мы объединили 12 различных законопроектов в один документ, который включает отмену налога на чаевые, сверхурочную работу и социальное обеспечение», — сказал он.

Президент подчеркнул, что налоговые изменения направлены на поддержку домохозяйств и стимулирование экономической активности.

В июле Трамп подписал «прекрасный билль», предусматривающий налоговые послабления и выделение дополнительных средств на борьбу с нелегальной миграцией.

Документ продлевает налоговые послабления, введенные при первом президентстве Трампа, включая снижение ставки корпоративного налога до 21% и сохранение максимальной ставки подоходного налога для состоятельных семей на уровне 37%.

Также «прекрасный билль» вводит налоговые вычеты за чаевые и сверхурочную работу, увеличивает лимит вычета по налогам штатов и местным сборам до $40 тыс. с последующим возвратом к прежнему уровню, а также расширяет налоговые льготы для семей с детьми и пожилых граждан. Предусмотрены вычеты по процентам автокредитов и запуск специальных сберегательных счетов для детей с государственным взносом.

Отдельные положения документа касаются повышения потолка госдолга и финансирования обороны и пограничной безопасности.