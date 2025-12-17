Новый премьер Чехии поддержал направление активов России на помощь Киеву

Чехия не против того, чтобы Евросоюз продолжал поддержку Украины, в том числе за счет замороженных активов России, но предоставлять Бельгии гарантии за свой счет в случае ответа Москвы не намерена

Андрей Бабиш (Фото: Ева Коринкова / Reuters)

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна поддерживает идею использования замороженных активов России для помощи Украине, но отказывается предоставлять финансовые гарантии и брать на себя возможные риски. Прага не готова это делать за национального бюджета, сказал Бабиш, передает Euroactive.

Выступая в среду перед отъездом в Брюссель на саммит лидеров ЕС, Бабиш подчеркнул, что сомнения Праги связаны не с тем, стоит ли помогать Киеву, а с тем, как это делать. «Мы, безусловно, без проблем поддержим этот вариант [использование замороженных российских активов], но только при условии, что мы не будем предоставлять гарантии в случае использования этих активов», — сказал он.

Лидеры ЕС обсудят использование замороженных активов России на саммите 18–19 декабря.

Большая часть активов хранится в Бельгии, в депозитарии Euroclear. Брюссель опасается, что их использование вызовет ответные меры России и создаст юридический прецедент. В ответ на опасения Бельгии Еврокомиссия предложила предоставить ей гарантии финансовой безопасности:

Бельгия может получить компенсацию в полном объеме, если столкнется с судебными исками или ответными мерами со стороны России;

Бельгия может рассчитывать на эту систему поддержки независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС;

средства не будут переведены, пока эти гарантии не будут предоставлены.

16 декабря стало известно, что Бельгию эти гарантии не устроили.

Как ранее выяснил РБК, российские власти обсуждают варианты ответа на конфискацию российских активов в ЕС: речь идет в том числе о компенсации за счет прямых инвестиций стран из списка недружественных, в частности Нефтяного фонда Норвегии, нидерландской управляющей компании APG, которая администрирует местные пенсионные фонды, и Европейского банка реконструкции и развития.