Посольство сообщило об освобождении россиянина из тюрьмы в Иране

Россиянина, ранее задержанного за фотосъемку стратегических объектов, освободили из иранской тюрьмы, сообщило в телеграм-канале российское посольство в Тегеране. Мужчину приговорили к лишению свободы осенью 2024 года.

«Подтверждаем освобождение иранскими властями гражданина Российской Федерации, который длительное время содержался в тюрьме», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что освобожденный из тюрьмы россиянин в настоящее время находится в посольстве и готовится вернуться на родину.

Также посольство выразило признательность иранской стороне за помощь в урегулировании ситуации.

В начале декабря представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что глава внешнеполитического ведомства республики Аббас Арагчи планирует в ближайшие недели посетить Россию и Белоруссию «в рамках продолжающихся консультаций».

До этого Арагчи посещал Москву летом 2025 года — тогда он встретился с российским лидером Владимиром Путиным на фоне атаки США на ядерные объекты Ирана.