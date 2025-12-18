 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посольство сообщило об освобождении россиянина из тюрьмы в Иране

Россиянина, ранее задержанного за фотосъемку стратегических объектов, освободили из иранской тюрьмы, сообщило в телеграм-канале российское посольство в Тегеране. Мужчину приговорили к лишению свободы осенью 2024 года.

«Подтверждаем освобождение иранскими властями гражданина Российской Федерации, который длительное время содержался в тюрьме», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что освобожденный из тюрьмы россиянин в настоящее время находится в посольстве и готовится вернуться на родину.

Также посольство выразило признательность иранской стороне за помощь в урегулировании ситуации.

В начале декабря представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что глава внешнеполитического ведомства республики Аббас Арагчи планирует в ближайшие недели посетить Россию и Белоруссию «в рамках продолжающихся консультаций».

До этого Арагчи посещал Москву летом 2025 года — тогда он встретился с российским лидером Владимиром Путиным на фоне атаки США на ядерные объекты Ирана.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Иран Тегеран посольство россиянин тюрьма

Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 00:18 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 00:18
Посольство сообщило об освобождении россиянина из тюрьмы в Иране Политика, 00:22
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Сможет ли ЕС на итоговом саммите принять ключевые решения по Украине Политика, 00:01
В России стало рекордно мало «экстремальных трудоголиков»Подписка на РБК, 00:00
Число выданных автокредитов в ноябре сократилось на 18% Авто, 00:00
В небе у берегов Венесуэлы появились самолеты палубной авиации США Политика, 00:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Матвей Сафонов установил два рекорда в Межконтинентальном кубке Спорт, 17 дек, 23:58
За три часа над российскими регионами сбили 30 беспилотников Политика, 17 дек, 23:50
Венесуэла вывела в море военные суда на защиту танкеров от флота США Политика, 17 дек, 23:49
Суд отказал в управлении «механикой» водителям без большого пальца руки Общество, 17 дек, 23:36
Чем известен новый глава NASA Джаред Айзекман Политика, 17 дек, 23:32
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 17 дек, 23:30
Сафонова признали лучшим игроком Межконтинентального кубка Спорт, 17 дек, 23:30