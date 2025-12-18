Посольство сообщило об освобождении россиянина из тюрьмы в Иране
Россиянина, ранее задержанного за фотосъемку стратегических объектов, освободили из иранской тюрьмы, сообщило в телеграм-канале российское посольство в Тегеране. Мужчину приговорили к лишению свободы осенью 2024 года.
«Подтверждаем освобождение иранскими властями гражданина Российской Федерации, который длительное время содержался в тюрьме», — говорится в сообщении.
В дипмиссии добавили, что освобожденный из тюрьмы россиянин в настоящее время находится в посольстве и готовится вернуться на родину.
Также посольство выразило признательность иранской стороне за помощь в урегулировании ситуации.
В начале декабря представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что глава внешнеполитического ведомства республики Аббас Арагчи планирует в ближайшие недели посетить Россию и Белоруссию «в рамках продолжающихся консультаций».
До этого Арагчи посещал Москву летом 2025 года — тогда он встретился с российским лидером Владимиром Путиным на фоне атаки США на ядерные объекты Ирана.
