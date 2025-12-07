 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава МИДа Ирана посетит Россию и Белоруссию

Глава МИДа Ирана Арагчи посетит Россию и Белоруссию
Аббас Аракчи
Аббас Аракчи (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В ближайшие недели министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует посетить Россию и Белоруссию для проведения консультаций, сообщил представитель ведомства Исмаил Багаи.

Там министр должен встретиться с высокопоставленными представителями государств.

«В ближайшие недели пройдут встречи с высокопоставленными представителями Белоруссии и России, Арагчи совершит поездки в эти страны в рамках продолжающихся консультаций», — передает слова представителя khabarfarsi.

Глава МИД Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным
Политика

Последний раз Аракчи посещал Москву в июне 2025 года — тогда он встретился с президентом России Владимиром Путиным на фоне атаки США на ядерные объекты Ирана.

Аракчи также провел переговоры с несколькими российскими высокопоставленными чиновниками для обсуждения ударов по стране.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Иран Аббас Арагчи Россия Белоруссия визит
