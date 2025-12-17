 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Балашихе полностью восстановили электроснабжение после аварии

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Электроснабжение в подмосковной Балашихе, где ранее десятки домов остались без света, полностью восстановлено. Об этом сообщает телеграм-канал информирования жителей города о плановых и аварийных отключениях.

«Электроснабжение потребителей восстановлено полностью в 20:18», — говорится в сообщении.

Без электричества ранее остались две школы, три детских сада и 37 многоквартирных домов, уточняет «РИА Новости».

На Кубани из-за обломков дрона без света остались 38 тыс. человек
Политика
Фото:РБК

В конце октября в подмосковных Мытищах, на Тенистом бульваре, произошло аварийное отключение света. В Единой диспетчерской службе РБК сообщили, что причиной стал обрыв силового кабеля.

Тогда издание «Москва онлайн» уточнило, что всего за сутки свет пропадал три раза. На фоне отключений пропадал сигнал связи и остывали батареи.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Подмосковье Балашиха отключение электричества

