В Балашихе полностью восстановили электроснабжение после аварии

Фото: Андрей Любимов / РБК

Электроснабжение в подмосковной Балашихе, где ранее десятки домов остались без света, полностью восстановлено. Об этом сообщает телеграм-канал информирования жителей города о плановых и аварийных отключениях.

«Электроснабжение потребителей восстановлено полностью в 20:18», — говорится в сообщении.

Без электричества ранее остались две школы, три детских сада и 37 многоквартирных домов, уточняет «РИА Новости».

В конце октября в подмосковных Мытищах, на Тенистом бульваре, произошло аварийное отключение света. В Единой диспетчерской службе РБК сообщили, что причиной стал обрыв силового кабеля.

Тогда издание «Москва онлайн» уточнило, что всего за сутки свет пропадал три раза. На фоне отключений пропадал сигнал связи и остывали батареи.