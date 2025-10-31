 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Мытищах произошел блэкаут из-за коммунальной аварии

В подмосковных Мытищах на Тенистом бульваре произошло аварийное отключение света, сообщили РБК в Единой диспетчерской службе (ЕДС).

«Обрыв кабеля силового, все на месте, все работают», — уточнили в ЕДС.

Как сообщает MSK1 со ссылкой на жильцов ЖК «Императорские Мытищи, электричество отсутствует с 17:55 мск во всем районе. Это уже третье отключение за сутки, пишет портал. Также в домах начали пропадать сигнал связи и остывать батареи.

«В связи с аварийной ситуацией на внешних сетях произошло отключение электроснабжения в ЖК «Императорские Мытищи», Тенистый бульвар 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 19, 21, 23», — сообщили порталу представители управляющей компании.

В некоторых квартирах возникли трудности с подачей холодной воды, так как из-за отсутствия электричества перестали работать насосы. В районной администрации пообещали организовать подвоз воды у дома № 6 на Тенистом бульваре.

Губернатор назвал причину блэкаута на Сахалине
Общество

Ранее в подмосковном Реутове дважды за месяц отключали электричество по причине сбоя — 18 и 20 сентября.

Из-за сбоя на сетях АО «Мособлэнерго» без света оставались несколько домов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Плугина Ирина, Анастасия Серова Анастасия Серова
Подмосковье Мытищи отключение электричества обрыв кабеля
Материалы по теме
Три населенных пункта под Волгоградом остались без света из-за дронов
Политика
Ураган «Мелисса» оставил без света 500 тыс. ямайцев. Видео
Общество
На Сахалине произошел блэкаут
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
В Мытищах произошел блэкаут из-за коммунальной аварии Общество, 00:46
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp Технологии и медиа, 00:39
Минобрнауки в 2026 году выделит вузам 620,5 тыс. бюджетных мест Общество, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Сенатор рассказал о масштабах ядерных испытаний США Политика, 00:05
Юристы рассказали о возможных последствиях для Валиевой после апелляции Спорт, 00:00
Налоги без суда и лимиты на сим-карты: что изменится в законах в ноябре Общество, 00:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Финразведка объяснила усиление ЦБ валютного контроля за нерезидентами Экономика, 00:00
В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП для финансирования талонов на питание Общество, 30 окт, 23:43
Над регионами России за три часа сбили 14 украинских дронов Политика, 30 окт, 23:37
Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний Политика, 30 окт, 23:15
Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера Общество, 30 окт, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 30 окт, 23:00
В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин Политика, 30 окт, 22:40