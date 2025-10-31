В Мытищах произошел блэкаут из-за коммунальной аварии

В подмосковных Мытищах на Тенистом бульваре произошло аварийное отключение света, сообщили РБК в Единой диспетчерской службе (ЕДС).

«Обрыв кабеля силового, все на месте, все работают», — уточнили в ЕДС.

Как сообщает MSK1 со ссылкой на жильцов ЖК «Императорские Мытищи, электричество отсутствует с 17:55 мск во всем районе. Это уже третье отключение за сутки, пишет портал. Также в домах начали пропадать сигнал связи и остывать батареи.

«В связи с аварийной ситуацией на внешних сетях произошло отключение электроснабжения в ЖК «Императорские Мытищи», Тенистый бульвар 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 19, 21, 23», — сообщили порталу представители управляющей компании.

В некоторых квартирах возникли трудности с подачей холодной воды, так как из-за отсутствия электричества перестали работать насосы. В районной администрации пообещали организовать подвоз воды у дома № 6 на Тенистом бульваре.

Ранее в подмосковном Реутове дважды за месяц отключали электричество по причине сбоя — 18 и 20 сентября.

Из-за сбоя на сетях АО «Мособлэнерго» без света оставались несколько домов.