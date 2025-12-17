Годовая инфляция в России замедлилась до 5,8%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Рост потребительских цен в России с 9 по 15 декабря 2025 года составил 0,05%, как и на предыдущей неделе — в период с 2 по 8 декабря, сообщает Росстат.

С начала месяца цены увеличились на 0,11%, с начала года — на 5,37%. Из данных 15 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 15 декабря замедлилась. По методике ЦБ, учитывающей недельную динамику за декабрь 2024 года, она снизилась до 5,78 с 6,12% на 8 декабря, отмечает «Интерфакс», а по среднесуточной методике Минэкономразвития за декабрь 2024 года — до 6,08 с 6,34% на 8 декабря.

Разница в годовых показателях связана с тем, что в декабре 2024 года инфляция в первую неделю составила 0,5%, после чего во второй половине месяца темпы роста цен резко снизились.

Банк России 24 октября снизил ключевую ставку с 17 до 16,5%. Это снижение стало четвертым подряд с начала цикла смягчения в июне. Регулятор подчеркнул, что инфляция осталась выше 4%, а также отметил активизацию роста кредитования и стабильность в ожидании высоких инфляционных ожиданий.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — отметили в ЦБ.

Банк России также заявил, что будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку 13–15% в 2026 году и продолжительный период строгой денежно-кредитной политики.