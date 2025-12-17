WP узнала, что Трамп с января подписал больше указов, чем за первый срок

WP: Трамп подписал в 2025 году больше указов, чем за весь первый срок

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп с начала года подписал больше указов, чем за весь свой первый срок, пишет The Washington Post.

Так, 15 декабря глава Белого дома подписал свой 221-й указ с начала срока (пост он занял в январе). При этом за свой первый срок президент подписал 220.

Как отмечает издание, указы Трампа в этом году были крайне разнообразны — «от масштабных пошлин, мести своим предполагаемым врагам и вмешательства в культурные вопросы самого разного масштаба, оспаривание иммиграционных законов — до регулирования давления воды в душевых лейках».

Трамп «значительно ускорил» процесс принятия указов, отмечает WP, неоднократно обходя Конгресс, контролируемый демократами. При этом некоторые «были подготовлены между президентскими сроками Трампа», говорится в статье.

Согласно анализу данных некоммерческих организаций CourtListener и Just Security, проведенному газетой, треть указов Трампа были оспорены в суде.

Трамп стал и 47-м президентом США 20 января 2025 года, обойдя на прошлогодних выборах демократку Камалу Харрис и преодолев отметку в 270 голосов выборщиков. Трамп еще до того, как принести присягу, заявлял, что в первые часы после возвращения в Белый дом подпишет «десятки указов, а точнее, около сотни».

Трамп занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017–2021 годах. Он стал лишь вторым в американской истории бывшим президентом, которому удалось вернуться в Белый дом после поражения. Первым был демократ Гровер Кливленд — 22-й (1885—1889) и 24-й (1893—1897) президент США.