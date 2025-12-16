 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве спрогнозировали мокрый снег и гололедицу

Во вторник, 16 декабря, жителей Москвы ждет пасмурная погода, небольшие осадки в виде слабого снега и дождя, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр продлил предупреждение о гололедице, оно будет действовать до 21:00.

Температура воздуха в столице утром составит минус 4 градуса, днем — плюс 1 градус. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Минувшая ночь в Москве оказалась теплее предыдущей — самой холодной с начала зимы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что столичный регион вступает в период оттепельной погоды. Она продлится как минимум до середины третьей декады декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Москва Погода гололедица Дождь снег

