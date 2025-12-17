В Подмосковье опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа

Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Сообщения об эпидемии гонконгского гриппа (штамм гриппа H3N2) в Подмосковье не соответствуют действительности, сообщило управление Роспотребнадзора по Московской области.

Ведомство отметило, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в области находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений.

«Большинство случаев заболеваний — легкие и средней тяжести. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ составляет 1,7% от всех заболевших», — говорится в сообщении.

Об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье ранее написал телеграм-канал Mash — там сообщили, что врачи фиксируют «больше десяти тысяч зараженных».

Грипп А (H3N2) протекает с классическими для этого заболевания симптомами: ломотой в теле, общей слабостью и сонливостью, головными болями и головокружением, болями в мышцах, высокой температурой и другими.

По данным Роспотребнадзора, в последнее время среди респираторных вирусов доминирует именно штамм, на который приходится 80,9% от всех выделенных образцов.