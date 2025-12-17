 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В Подмосковье опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа

Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Сообщения об эпидемии гонконгского гриппа (штамм гриппа H3N2) в Подмосковье не соответствуют действительности, сообщило управление Роспотребнадзора по Московской области.

Ведомство отметило, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в области находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений.

«Большинство случаев заболеваний — легкие и средней тяжести. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ составляет 1,7% от всех заболевших», — говорится в сообщении.

Эксперты предупредили о схеме обмана россиян с гонконгским гриппом
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье ранее написал телеграм-канал Mash — там сообщили, что врачи фиксируют «больше десяти тысяч зараженных».

Грипп А (H3N2) протекает с классическими для этого заболевания симптомами: ломотой в теле, общей слабостью и сонливостью, головными болями и головокружением, болями в мышцах, высокой температурой и другими.

По данным Роспотребнадзора, в последнее время среди респираторных вирусов доминирует именно штамм, на который приходится 80,9% от всех выделенных образцов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Подмосковье Московская область грипп заболевание Роспотребнадзор эпидемия гриппа

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Эксперты предупредили о схеме обмана россиян с гонконгским гриппом
Общество
Экс-премьера Франции госпитализировали с тяжелым гриппом
Политика
Эксперты оценили заболеваемость после данных об агрессивном гриппе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 11:57 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 11:57
В Норвегии подготовились к возможному подрыву мостов на случай атаки Политика, 12:09
Тренер Вашингтона рассказал о возможном недовольстве Овечкина Спорт, 12:08
Изменения в аккредитации IT-компаний: как адаптироваться к новым запретамПодписка на РБК, 12:08
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области Политика, 12:02
Пессимисты погубят бизнес: 9 способов сделать сотрудников счастливее Образование, 12:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Зачем бизнесу работать по государственному оборонному заказу Компании, 12:00
Венесуэла осудила заявление Трампа о краже активов Политика, 12:00
ВЦИОМ выяснил, как болельщики относятся к лимиту на легионеров в РПЛ Спорт, 11:57
Китайский посол оценил степень готовности нового газопровода из России Экономика, 11:56
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Лукашенко посоветовал Украине не будить «спящего медведя» Политика, 11:50
В Подмосковье опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа Общество, 11:47