В Подмосковье опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа
Сообщения об эпидемии гонконгского гриппа (штамм гриппа H3N2) в Подмосковье не соответствуют действительности, сообщило управление Роспотребнадзора по Московской области.
Ведомство отметило, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в области находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений.
«Большинство случаев заболеваний — легкие и средней тяжести. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ составляет 1,7% от всех заболевших», — говорится в сообщении.
Об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье ранее написал телеграм-канал Mash — там сообщили, что врачи фиксируют «больше десяти тысяч зараженных».
Грипп А (H3N2) протекает с классическими для этого заболевания симптомами: ломотой в теле, общей слабостью и сонливостью, головными болями и головокружением, болями в мышцах, высокой температурой и другими.
По данным Роспотребнадзора, в последнее время среди респираторных вирусов доминирует именно штамм, на который приходится 80,9% от всех выделенных образцов.
Читайте РБК в Telegram.