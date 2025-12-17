 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Полковник ВСУ получил пожизненный срок в России

Евгений Булацик
Евгений Булацик (Фото: СК России)

Полковника ВСУ Евгения Булацика заочно приговорили к пожизненному сроку за участие в 14 терактах в России. Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Булацик совершил теракты в период с 19 июля 2023 года по 13 мая 2024-го. В решении суда говорится, что он действовал в составе организованной группы с высшим политическим руководством Украины и другими военными. Их действия привели к гибели и ранениям людей, а также причинению значительного материального ущерба. Согласно приговору, первые восемь лет пожизненного срока Булацик должен провести в тюрьме.

В Сочи задержали отца с дочерью, планировавших воевать на Украине
Общество

Евгений Булацик — командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ. В 2024 году его заочно приговорили к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбу на нефтебазу в Брянской области в апреле 2022 года. Сумма ущерба от взрыва составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, в ноябре 2024-го Булацик отдал приказ нанести комбинированный удар по месту дислокации российских военных в Курской области. В результате погибли люди. За это полковника ВСУ в сентябре этого года уже приговорили к пожизненному сроку.

Авторы
Теги
Романов Илья
Теракты ВСУ суд

