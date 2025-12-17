В Сочи задержали отца с дочерью, планировавших воевать на Украине

Video

Федеральная служба безопасности России совместно со Службой государственной безопасности Абхазии задержала в Сочи двух граждан РФ — отца и дочь. Они намеревались выехать на Украину для участия в боевых действиях против России в составе военизированного формирования, которое курирует Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Это формирование признано в России террористическим и запрещено. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Следствие установило, что, находясь в Сухуме, задержанные самостоятельно вышли через мессенджер Telegram на представителя украинской террористической организации, занимавшегося вербовкой. Получив инструкции от куратора, они начали собирать информацию о действующих российских военнослужащих и готовиться к выезду на территорию Украины для участия в боевых действиях. В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

В своем сообщении ФСБ в очередной раз предупредила граждан о высокой активности украинских спецслужб в интернете. По данным ведомства, они постоянно ищут в социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей для проведения терактов и диверсий на территории России. Служба безопасности напоминает, что любое сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранными государствами или организациями, признанными в РФ террористическими, влечет за собой уголовную ответственность.