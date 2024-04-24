СК: командир ВСУ заочно осужден за приказ сбросить бомбы на нефтебазу

Командира ВСУ заочно осудили за атаку на нефтебазу в Брянской области

Евгений Булацик (Фото: mil.gov.ua)

Командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгения Булацика заочно приговорили к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбу на нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт.

По версии следствия, 30 апреля 2022 года на территории Брянской области украинские летчики сбросили авиабомбы на нефтеналивную станцию ООО «НК «РуссНефть-Брянск», «исполняя заведомо незаконный приказ Булацика и иных вышестоящих должностных лиц из числа военного и политического руководства Украины».

«На двух фронтовых бомбардировщиках Су-24м с авиационными бомбами калибра 500 кг (ФАБ-500 ШН) они незаконно пересекли воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.

В результате на территории станции произошел взрыв и «была создана опасность гибели большого количества гражданских лиц», добавили в СК. Также было разрушено и повреждено имущество собственника нефтебазы, имущественный ущерб от атаки составил не менее 11 млн руб., уточнили в ведомстве.

Губернатор региона Александр Богомаз 30 апреля 2022 года сообщил о попытке самолета ВСУ попасть в Брянскую область.

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — написал Богомаз.

В результате взрыва были повреждены «обшивка технологических зданий» нефтеналивного терминала и прилегающая территория. Никто не пострадал, уточнил Богомаз.