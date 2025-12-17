Путин заявил, что ВС России находятся на подъеме

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия сейчас находятся на подъеме, в то время как в рядах ВСУ процветает дезертирство, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства поблагодарил ведомство за боевую работу в этом году и выразил уверенность в том, что все насущные задачи будут решены. «Повторяю, еще многое нужно сделать, и это все будет сделано», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Президент также отметил высокую боеспособность ВС России в сложных условиях, подчеркнув, что возможности армии развиваются, идет непрерывная работа по ее укреплению.

«Должна быть в высоком темпе и качественно продолжена работа по модернизации вооруженных сил. Прежде всего в рамках новой Государственной программы вооружений на 2027-2036 годы, работа над которой сейчас ведется», — сказал Путин.

О том, что уже утверждены параметры госпрограммы, сообщил сегодня глава Минобороны Андрей Белоусов. Путин среди приоритетных направлений этой программы назвал системы ПВО и ПРО, средства РЭБ и беспилотники.