Каха Каладзе (Фото: kakhakaladzeofficial / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе усомнился в целесообразности призывов к введению санкций против России, заявив, что такие меры могут нанести ущерб экономике Грузии, сообщает «Имеди».

Каладзе назвал введение в республике санкций против России нереалистичным, отметив, что европейские страны, призывающие Тбилиси к таким мерам, сами сохраняют активные экономические связи с Москвой.

«Какие санкции мы должны вводить против России? Они сами ведут обширную торговлю с Россией, — те самые представители некоторых европейских стран, которые призывают нас ввести санкции. Посмотрите на статистику последних лет: посмотрите на их экономический оборот с Россией. Мы что, дураки?..» — сказал он.

Каладзе также выразил мнение, что санкции со стороны Грузии не окажут существенного влияния на российскую экономику, но способны негативно сказаться на благосостоянии страны и ее граждан.

Россия считает санкции западных стран незаконными. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».

В июле первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил о желании стран Балтии втянуть его страну в противостояние с Россией. Он также связал введение санкций против Грузии с ее отказом выступить против Москвы.

«Грузия должна выжить. Это наша идея. Идея Литвы, Латвии и Эстонии — каким-то образом втянуть Грузию в конфликт с Россией и снизить угрозы для стран Балтии. Это их сценарий», — сказал Вольский.

Ранее Каладзе заявил, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за своей позиции по санкциям против России.