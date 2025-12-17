Утверждены параметры госпрограммы вооружения ВС России до 2036 года

Фото: Александр Река / ТАСС

Определение параметров Государственной программы вооружения армии России на 2027-2036 годы завершено. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

«Важнейший вопрос – оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и техникой. В этом году завершили определение параметров Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы», – сказал он на расширенном заседании коллегии министерства.

Программа базируется на четырех основных принципах. Первый – четкое определение приоритетов. Второй – построение ГПВ на основе перспективных боевых возможностей армии России. Третий – синхронизация опытно-конструкторских работ, закупок и создания инфраструктуры, а четвертый – повышение производительности работы предприятий ОПК. Ее рост обеспечит снижение затрат минимум на 1-2% в год и повысит. Это отразится на экономии средств.

«Основной тенденцией модернизации Вооруженных Сил в долгосрочной перспективе станет повсеместное внедрение инновационных технологий», – подчеркнул Белоусов.

Также глава Минобороны рассказал, что план комплектования Вооруженных Сил России в 2025 году перевыполнен. На военную службу по контракту добровольно поступили почти 410 тысяч человек. Почти две трети из них – люди до 40 лет.