 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Утверждены параметры госпрограммы вооружения ВС России до 2036 года

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Определение параметров Государственной программы вооружения армии России на 2027-2036 годы завершено. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

«Важнейший вопрос – оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и техникой. В этом году завершили определение параметров Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы», – сказал он на расширенном заседании коллегии министерства.

Программа базируется на четырех основных принципах. Первый – четкое определение приоритетов. Второй – построение ГПВ на основе перспективных боевых возможностей армии России. Третий – синхронизация опытно-конструкторских работ, закупок и создания инфраструктуры, а четвертый – повышение производительности работы предприятий ОПК. Ее рост обеспечит снижение затрат минимум на 1-2% в год и повысит. Это отразится на экономии средств.

Белоусов анонсировал запуск программы по повышению престижа службы
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

«Основной тенденцией модернизации Вооруженных Сил в долгосрочной перспективе станет повсеместное внедрение инновационных технологий», – подчеркнул Белоусов.

Также глава Минобороны рассказал, что план комплектования Вооруженных Сил России в 2025 году перевыполнен. На военную службу по контракту добровольно поступили почти 410 тысяч человек. Почти две трети из них – люди до 40 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Романов Илья
Министерство обороны РФ Андрей Белоусов армия России

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Белоусов назвал ключ к занятию Краматорско-Славянской агломерации
Политика
О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны
Политика
Путин назвал срок постановки «Орешника» на боевое дежурство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 14:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 14:07
Белоусов анонсировал внедрение электронных жетонов для поиска военных Политика, 15:13
Roblox готов сотрудничать с РКН. Какие платформы блокировали в России Технологии и медиа, 15:09
Утверждены параметры госпрограммы вооружения ВС России до 2036 года Политика, 15:07
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Суд в Москве рассмотрит запрет на деятельность совладельца «Кириешек» Бизнес, 15:00
Аналитики назвали два главных риска для ЕС в 2026 году Политика, 14:59
Белоусов анонсировал запуск программы по повышению престижа службы Политика, 14:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Появились первые кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным Политика, 14:54
Акции китайского чипмейкера MetaX взлетели в 8 раз на старте торгов после IPO Инвестиции, 14:53
О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны Политика, 14:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:45
Foreign Affairs рассказала о реальной угрозе Европе Политика, 14:45
Тарасова отреагировала на слова Ягудина о деградации женского катания Спорт, 14:41