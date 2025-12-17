Белоусов анонсировал запуск программы по повышению престижа службы

Белоусов: в 2026 году запустим программу по повышению престижа военной службы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В 2026 году будет запущена программа по повышению престижа военной службы, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Министерства обороны.

Программа будет также призвана повысить привлекательность получения военного образования.

«Следует признать, что привлекательность военного образования пока остается невысокой. Это проблема глубокая, к решению которой нужно подходить комплексно и поэтапно», — сказал Белоусов.

Для этого, по его словам, власти планируют повысить средний балл ЕГЭ для поступающих на военные специальности и продолжать обновление военных специальностей.

«В следующем году начнем реализовывать программу повышения престижа военной службы. Одним из ее ориентиров, отражающих качество образования, является повышение среднего балла ЕГЭ, поступающих в военные вузы, до минимум 155 против сегодняшних 140», — сказал он.

