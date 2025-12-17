 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Белоусов анонсировал запуск программы по повышению престижа службы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В 2026 году будет запущена программа по повышению престижа военной службы, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Министерства обороны.

Программа будет также призвана повысить привлекательность получения военного образования.

«Следует признать, что привлекательность военного образования пока остается невысокой. Это проблема глубокая, к решению которой нужно подходить комплексно и поэтапно», — сказал Белоусов.

Для этого, по его словам, власти планируют повысить средний балл ЕГЭ для поступающих на военные специальности и продолжать обновление военных специальностей.

«В следующем году начнем реализовывать программу повышения престижа военной службы. Одним из ее ориентиров, отражающих качество образования, является повышение среднего балла ЕГЭ, поступающих в военные вузы, до минимум 155 против сегодняшних 140», — сказал он.

В Генштабе рассказали о новых военно-учетных специальностях для дронов
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Материал дополняется

Александра Озерова
Андрей Белоусов Минобороны образование ЕГЭ экзамены
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года

