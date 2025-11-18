В Генштабе рассказали о новых военно-учетных специальностях для дронов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В России утвердили новые военно-учетные специальности в сфере беспилотных систем, рассказал в интервью «Соловьев LIVE» заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.

«Военно-учетные специальности появились, они все утверждены. Так же как и квалификационные требования, как и программы обучения», — сказал он.

На вопрос, где будут преподавать новое направление, Концевой ответил, что программу обучения внедрят в учебные заведения.

«Учебные заведения у нас есть, мы их перепрофилировали и, конечно же, настроили подготовку с учетом учебных программ», — заключил замначальника Генштаба.

Ранее секретарь приемной комиссии университета имени Александра Невского Минобороны сообщил, что курсанты всех направлений учебного заведения будут проходить обучение на кафедре беспилотных систем.

«С сентября 2025 года создана новая кафедра беспилотных систем. Все курсанты, независимо от того, военный переводчик, военный дирижер, обязательно проходят обучение по этой кафедре», — сказал он.