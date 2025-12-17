 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Бизнес⁠,
0

Суд в Москве рассмотрит запрет на деятельность совладельца «Кириешек»

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В Тверской районный суд Москвы поступил иск о запрете деятельности совладельца и миноритарного акционера АО «Кондитерус Ком» Игоря Семенова, поскольку он входит в экстремистское объединение. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Кроме этого, истец просит обратить в доход Российской Федерации принадлежащие ответчику именные акции АО «Кондитерус Ком», — говорится в сообщении.

В октябре 2025 года по решению того же районного суда деятельность АО «Кондитерус Ком» была запрещена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности», напомнили в пресс-службе.

АО вместе с основными акционерами — бизнесменом Денисом Штенгеловым и его отцом Николаем — были ответчиками по иску Генпрокуратуры. Суд постановил обратить в доход государства принадлежавшие им активы стоимостью 497 млрд руб.

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
Бизнес
Денис&nbsp;Штенгелов

В своем иске Генпрокуратура указала, что Штенгелов-младший — гражданин Австралии, а его отец — гражданин Украины. Получая доход в России, они вывели за рубеж более 21 млрд руб. По данным ведомства, «средства направлялись на поддержание экономик США и Австралии, которые поставляли оружие украинской стороне, чем наносили вред Российской Федерации».

АО «Кондитерус Ком» является головной компанией пищевого холдинга KDV Group, которому принадлежат бренды «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Три корочки», «Балтимор», «Чипсоны».

Во время учебы в Томском государственном университете Денис Штенгелов вместе с друзьями организовал небольшой бизнес — продавал со склада семечки бабушкам, чтобы те торговали ими на улицах. Затем партнеры выступали посредниками между сельскохозяйственными производителями и кондитерами и продавали семечки уже кондитерским фабрикам. В 1997 году Штенгелов выкупил фабрику в поселке Яшкино Кемеровской области. А спустя пять лет появилась «КДВ Групп» (кондитерский дом «Восток»). Холдинг, головной компанией которого выступает АО «Кондитерус Ком», объединил несколько пищевых предприятий Сибири и Урала.

После кризиса 2008 года «КДВ Групп» приобрела компании «Бриджтаун Фудс», «Сибирский берег» и «Золотой терем», крупнейших в России производителей чипсов, сухариков и сушеных морепродуктов.

В структуре холдинга более десяти фабрик в разных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), которые выпускают свыше 700 наименований продукции. Среди основных активов — Яшкинский пищевой комбинат, мукомольное производство и тепличный комплекс в Кемеровской области, кондитерская фабрика «Красная звезда» в Томске, кондитерский комбинат «Озерский сувенир» и кондитерская фабрика «Грань» в Московской области, кондитерская фабрика в Воронежской области, производственно-логистический комплекс в Тверской области, кондитерская фабрика в Ульяновске, сельскохозяйственный кооператив в Алтайском крае. В 2014 году группа также хотела выкупить фабрику Roshen в Липецкой области, основанную экс-президентом Украины Петром Порошенко. В 2021 году приобрела у международной компании Unilever российское производство соусов Calve и «Балтимор».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Генпрокуратура Денис Штенгелов Тверской суд Москвы Кириешки экстремизм

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе
Бизнес
Экс-депутата от Дагестана и его сына признали экстремистским объединением
Политика
Что такое экстремистские материалы: реестр, ответственность за поиск
База знаний
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 14:57 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 14:57
Белоусов анонсировал внедрение электронных жетонов для поиска военных Политика, 15:13
Roblox готов сотрудничать с РКН. Какие платформы блокировали в России Технологии и медиа, 15:09
Утверждены параметры госпрограммы вооружения ВС России до 2036 года Политика, 15:07
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Суд в Москве рассмотрит запрет на деятельность совладельца «Кириешек» Бизнес, 15:00
Аналитики назвали два главных риска для ЕС в 2026 году Политика, 14:59
Белоусов анонсировал запуск программы по повышению престижа службы Политика, 14:55
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Появились первые кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным Политика, 14:54
Акции китайского чипмейкера MetaX взлетели в 8 раз на старте торгов после IPO Инвестиции, 14:53
О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны Политика, 14:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:45
Foreign Affairs рассказала о реальной угрозе Европе Политика, 14:45
Тарасова отреагировала на слова Ягудина о деградации женского катания Спорт, 14:41