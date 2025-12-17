Суд в Москве рассмотрит запрет на деятельность совладельца «Кириешек»

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В Тверской районный суд Москвы поступил иск о запрете деятельности совладельца и миноритарного акционера АО «Кондитерус Ком» Игоря Семенова, поскольку он входит в экстремистское объединение. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Кроме этого, истец просит обратить в доход Российской Федерации принадлежащие ответчику именные акции АО «Кондитерус Ком», — говорится в сообщении.

В октябре 2025 года по решению того же районного суда деятельность АО «Кондитерус Ком» была запрещена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности», напомнили в пресс-службе.

АО вместе с основными акционерами — бизнесменом Денисом Штенгеловым и его отцом Николаем — были ответчиками по иску Генпрокуратуры. Суд постановил обратить в доход государства принадлежавшие им активы стоимостью 497 млрд руб.

В своем иске Генпрокуратура указала, что Штенгелов-младший — гражданин Австралии, а его отец — гражданин Украины. Получая доход в России, они вывели за рубеж более 21 млрд руб. По данным ведомства, «средства направлялись на поддержание экономик США и Австралии, которые поставляли оружие украинской стороне, чем наносили вред Российской Федерации».

АО «Кондитерус Ком» является головной компанией пищевого холдинга KDV Group, которому принадлежат бренды «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Три корочки», «Балтимор», «Чипсоны».

Во время учебы в Томском государственном университете Денис Штенгелов вместе с друзьями организовал небольшой бизнес — продавал со склада семечки бабушкам, чтобы те торговали ими на улицах. Затем партнеры выступали посредниками между сельскохозяйственными производителями и кондитерами и продавали семечки уже кондитерским фабрикам. В 1997 году Штенгелов выкупил фабрику в поселке Яшкино Кемеровской области. А спустя пять лет появилась «КДВ Групп» (кондитерский дом «Восток»). Холдинг, головной компанией которого выступает АО «Кондитерус Ком», объединил несколько пищевых предприятий Сибири и Урала. После кризиса 2008 года «КДВ Групп» приобрела компании «Бриджтаун Фудс», «Сибирский берег» и «Золотой терем», крупнейших в России производителей чипсов, сухариков и сушеных морепродуктов. В структуре холдинга более десяти фабрик в разных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), которые выпускают свыше 700 наименований продукции. Среди основных активов — Яшкинский пищевой комбинат, мукомольное производство и тепличный комплекс в Кемеровской области, кондитерская фабрика «Красная звезда» в Томске, кондитерский комбинат «Озерский сувенир» и кондитерская фабрика «Грань» в Московской области, кондитерская фабрика в Воронежской области, производственно-логистический комплекс в Тверской области, кондитерская фабрика в Ульяновске, сельскохозяйственный кооператив в Алтайском крае. В 2014 году группа также хотела выкупить фабрику Roshen в Липецкой области, основанную экс-президентом Украины Петром Порошенко. В 2021 году приобрела у международной компании Unilever российское производство соусов Calve и «Балтимор».