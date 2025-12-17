Китай выступил против изъятия замороженных в ЕС активов России

Го Цзякунь (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Китай выступает против любых односторонних санкций, нарушающих международное право. Так официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов. Его слова приводит ChinaNews.

По словам дипломата, необходимо способствовать созданию благоприятных условий для мирных переговоров и политического урегулирования украинского кризиса, а не наоборот.

«Китай неизменно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — сказал Го Цзякунь.

12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной блокировке российских активов на сумму €210 млрд. Ранее для продления заморозки необходимо было голосовать повторно каждые шесть месяцев. Новая мера устраняет риск того, что Венгрия и Словакия в какой-то момент могут отказаться продлевать блокировку. Это вынудило бы ЕС вернуть деньги России.

На этом фоне Центробанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear, где хранятся замороженные российские активы. Его сумма превысила 18 трлн руб. ЦБ объяснил иск причинением вреда незаконными действиями Euroclear.

Замороженные активы могут направить на финансирование Украины в рамках так называемого репарационного кредита. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 декабря заявила, что ЕС должен определиться с вариантом финансирования Киева в ближайшие дни.