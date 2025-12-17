 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Mandiner узнала, что Орбан написал письмо Путину о замороженных активах

Mandiner: Орбан написал письмо Путину о замороженных активах России
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Jonathan Ernst / REUTERS)

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что написал российскому президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить информацию о том, какие меры Москва планирует предпринять в случае доступа Евросоюза к замороженным российским активам. Об этом пишет Mandiner со ссылкой на венгерского политолога Даниэля Деака.

Также в этом письме Орбан спросил, будут ли учтены голоса членов Евросоюза по данному вопросу. Как уточнил премьер Венгрии,  Москва ответила, что учтет их, однако на само изъятие активов «ответит решительно».

Как пишет газета, Орбан рассказал о своем письме в самолете, направлявшемся в Брюссель. Венгерский премьер вновь подчеркнул, что его страна не поддерживает доступ к замороженным активам, поскольку считает, что это будет означать новый уровень эскалации.

12 декабря Евросоюз принял решение о заморозке активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования о ее продлении — оно проходило каждые полгода. В тот же день Центробанк России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где находится большинство замороженных активов. Источники РБК рассказали, что точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб. ($229 млрд по курсу на дату иска).

Позднее Euroclear сообщил, что семь из 27 стран — членов ЕС не поддерживают идею конфискации. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против «репарационного кредита» для Киева, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и грозит «серьезными последствиями».

