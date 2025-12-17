В Москве ученик автошколы ударил ножом своего инструктора по вождению
В Москве на Ярославском шоссе мужчина ударил ножом своего инструктора по вождению, сообщила РБК пресс-служба МВД.
«Между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в результате которого один из участников нанес ножевое ранение своему оппоненту, инструктору автошколы», — сообщили правоохранители.
Пострадавшего госпитализировали, ученика автошколы задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Поводом для нападения, по данным «Московского комсомольца», стал несданный в ГАИ экзамен. Как пишет газета, 41-летний инструктор получил ранения в живот и грудь.
Накануне утром в Одинцовском городском округе 15-летний подросток с ножом напал на учеников Успенской средней общеобразовательной школы. Погиб десятилетний ребенок, еще несколько человек, включая охранника, получили ранения.
