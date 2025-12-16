Задержанный за нападение с ножом на учеников в школе в Одинцово попал на видео

Подросток, задержанный за нападение с ножом на школу в Одинцово. Видео

Video

Задержанного девятиклассника, напавшего с ножом на учеников в школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа, засняли на видео.

На кадрах видно, как силовики ведут задержанного подростка в белой футболке к полицейской машине и сажают его в салон. Вокруг стоит вереница из служебных автомобилей правоохранительных органов и машин скорой помощи.

Подросток пришел в школу с ножом днем 16 декабря, напал на охранника и нескольких школьников. Одного из них, четвероклассника, он убил. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признал вину.