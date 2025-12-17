Эксперты предупредили о схеме обмана россиян с гонконгским гриппом

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники стали обманывать россиян, запугивая эпидемией гонконгского гриппа. Они звонят от имени поликлиники и просят жертву прийти якобы на обязательный прием или анализы в целях профилактики вируса, рассказали РБК в пресс-службе Т-банка.

«Если человек отказывается, его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течение болезни, возможном карантине и долгой реабилитацией», — говорится в сообщении. Также мошенники торопят с решением, ссылаясь на то, что «записаться позже на прием уже не получится — не останется талонов».

В случае согласия жертвы злоумышленники просят назвать код из СМС, который на самом деле является кодом для входа на «Госуслуги». Однако это только часть схемы, предупреждают эксперты.

«Следом жертве звонят от лица Центробанка, МВД или Росфинмониторинга и пытаются запугать — якобы предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали «Госуслуги» и теперь пытаются украсть деньги с банковского счета», — рассказали в Т-банке.

Специалисты выявили новую схему мошенничества при помощи сервиса на основе искусственного интеллекта (ИИ) фрод-рулетка «Ловушка для мошенников».

Первые звонки начали поступать в рулетку после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России.