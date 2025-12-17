 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

Эксперты предупредили о схеме обмана россиян с гонконгским гриппом

Т-банк: мошенники начали пытаться обмануть россиян из-за гонконгского гриппа
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники стали обманывать россиян, запугивая эпидемией гонконгского гриппа. Они звонят от имени поликлиники и просят жертву прийти якобы на обязательный прием или анализы в целях профилактики вируса, рассказали РБК в пресс-службе Т-банка.

«Если человек отказывается, его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течение болезни, возможном карантине и долгой реабилитацией», — говорится в сообщении. Также мошенники торопят с решением, ссылаясь на то, что «записаться позже на прием уже не получится — не останется талонов».

В случае согласия жертвы злоумышленники просят назвать код из СМС, который на самом деле является кодом для входа на «Госуслуги». Однако это только часть схемы, предупреждают эксперты.

«Следом жертве звонят от лица Центробанка, МВД или Росфинмониторинга и пытаются запугать — якобы предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали «Госуслуги» и теперь пытаются украсть деньги с банковского счета», — рассказали в Т-банке.

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая дешевые билеты на елку
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Специалисты выявили новую схему мошенничества при помощи сервиса на основе искусственного интеллекта (ИИ) фрод-рулетка «Ловушка для мошенников».

Первые звонки начали поступать в рулетку после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России.

Авторы
Теги
Денис Малышев
грипп ВОЗ мошенники Т-Банк

Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 11:57 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 11:57
В Норвегии подготовились к возможному подрыву мостов на случай атаки Политика, 12:09
Тренер Вашингтона рассказал о возможном недовольстве Овечкина Спорт, 12:08
Изменения в аккредитации IT-компаний: как адаптироваться к новым запретамПодписка на РБК, 12:08
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области Политика, 12:02
Пессимисты погубят бизнес: 9 способов сделать сотрудников счастливее Образование, 12:01
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Зачем бизнесу работать по государственному оборонному заказу Компании, 12:00
Венесуэла осудила заявление Трампа о краже активов Политика, 12:00
ВЦИОМ выяснил, как болельщики относятся к лимиту на легионеров в РПЛ Спорт, 11:57
Китайский посол оценил степень готовности нового газопровода из России Экономика, 11:56
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Лукашенко посоветовал Украине не будить «спящего медведя» Политика, 11:50
В Подмосковье опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа Общество, 11:47