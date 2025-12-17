Президент Киргизии призвал ввести закон об обязательном участии в выборах

Садыр Жапаров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в выборах, передает АКИpress.

Глава государства выказал также недовольство низкой явкой избирателей на состоявшихся парламентских выборах. В 2025 году она составила 36,9%: из 4,29 млн избирателей проголосовали 1,58 млн. Жапаров отметил, что, хоть явка и была на 200 тыс. человек больше, чем на предыдущих выборах, власти все же надеялись, что она достигнет 70%.

Обращаясь к депутатам, президент призвал рассмотреть возможность введения закона об обязательном участии в выборах.

«Рассмотрите возможность инициирования законопроекта. В ряде стран мира участие в выборах является обязательным для граждан. Лишь после повышения рейтинга участия в выборах отпала необходимость в этом законе», — сказал Жапаров.

Выборы в жогорку кенеш (однопалатный парламент) Киргизии прошли 30 ноября. В 2021 году на них проголосовали 1,23 млн человек, что на 28,6% меньше, чем в 2025-м.