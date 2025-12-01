В Киргизии избрали новый парламент

На досрочных выборах в Киргизии избрали новый состав Жогорку Кенеша. Больше половины депутатов заседали в парламенте предыдущего созыва

Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

В Киргизии прошли выборы в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент, 90 мандатов), по предварительным итогам не меньше 49 мест получают депутаты предыдущего VII созыва. Предварительный состав обновленного парламента приводит издание 24.kg.

Досрочные выборы состоялись 30 ноября. По данным ЦИК, явка составила 36,9% — из 4,29 млн избирателей проголосовали 1,58 млн человек. Это на 28,6% больше, чем в 2021 году, тогда на предыдущих парламентских выборах проголосовало 1,23 млн.

Президент Киргизии Садыр Жапаров, голосуя 30 ноября, заверил, что на нынешних выборах исключена угроза вбросов бюллетеней в урны. «Теперь этого нет: бюллетень печатается на месте, все считает компьютер, он же опубликует вечером итоги голосования, — заявил он (цитата по Kaktus Media). — Почему мы к этому пришли? В республике три раза были перевороты, причиной которых были именно выборы, президентские или парламентские. Поэтому мы приняли все меры, чтобы автоматизировать процесс и исключить человеческий фактор. Такая работа будет продолжена».

Дату нынешних выборов Жапаров назначил после того, как 25 сентября 2025 года Жогорку Кенеш принял решение о досрочном самороспуске. Причиной стало то, что между парламентскими и президентскими выборами «короткий промежуток времени»: по плану, они должны были пройти в ноябре 2026 года и в январе 2027-го соответственно. Таким образом депутаты решили разнести два голосования во времени.

Нынешние выборы проходили в условиях измененной избирательной системы: если раньше 54 депутатов избирали по пропорциональной системе с открытыми списками, а 36 — по мажоритарной в одномандатных округах, то теперь введена полностью мажоритарная система. Это значит, что выбирают отдельных депутатов без их привязки к партии, таким образом, роль политических движений снижается. В Киргизии сформировали 30 округов по 130–140 тыс. избирателей — в каждом избирали трех депутатов, в том числе минимум одну женщину. Эта квота должна гарантировать, что в парламенте будут заседать не меньше 30 женщин.

Отчет о том, как прошел день голосования, 1 декабря опубликовала наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. По ее оценке, выборы были проведены эффективно, однако ограничения кампании «подавили активность кандидатов и избирателей». «В целом кампания проходила в сдержанной атмосфере и вызвала ограниченную активность избирателей; это было связано с опасениями наказания за политическую активность. Несмотря на такую обстановку, во многих округах наблюдалась конкурентная борьба», — сказано в отчете.

Хотя законодательство предусматривает равные возможности для всех кандидатов, у них были разные финансовые возможности, что мешало им конкурировать на равных, отмечает миссия ОБСЕ. «Многочисленные обвинения в подкупе избирателей продолжали поступать на протяжении всей кампании, но официально было возбуждено лишь девять дел. Неделя перед выборами ознаменовалась арестами видных политиков по обвинению в организации массовых беспорядков», — сообщили наблюдатели.

Результаты выборов в Жогорку Кенеш оправдали прогнозы, считает эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов, но не в плане расстановки политических сил в стране — «участие политических партий в нынешних выборах не предусматривалось», да и в целом их деятельность «никто уже и не замечает». «Место партий в стране занимает Юг и Север, чьи представители поочередно сменяют друг друга на президентском посту, чаще насильственно, реже — легитимно», — написал Дубнов в своем телеграм-канале. Он обратил внимание на то, что большинство депутатов — предыдущего созыва, еще четыре — из прошлых созывов, а также что «по каким-то причинам» в парламенте «много бывших прокурорских работников, а еще несколько безработных и индивидуальных предпринимателей».