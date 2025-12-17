 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп подтвердил, что имеет предрасположенность к алкоголизму

Трамп: я стал бы алкоголиком, если бы не придерживался трезвого образа жизни
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / REUTERS)

Президент США Дональд Трамп имеет предрасположенность к алкоголизму. Об этом американский лидер рассказал в разговоре с The New York Post.

Он добавил, что наверняка стал был алкоголиком, если бы не придерживался трезвого образа жизни.

«Если бы я пил, у меня был бы очень высокий шанс стать алкоголиком. Я много раз говорил это о себе. У меня очень склонный к зависимостям характер», — сказал Трамп.

Глава аппарата Белого дома заявила, что у Трампа «характер алкоголика»
Политика
Дональд Трамп и Сьюзи Уайлс

Так он прокомментировал слова главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс — накануне она заявила, что Трамп «обладает характером алкоголика».

«У высокоэффективных алкоголиков, когда они выпивают, личность проявляется в полной мере. А я немного разбираюсь в выдающихся личностях», — сказала она.

Трамп неоднократно заявлял, что никогда в жизни не пробовал алкоголь. По его словам, избавиться от алкоголя «сложнее, чем от наркотиков».

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп алкоголизм алкоголь США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

