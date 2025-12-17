Трамп подтвердил, что имеет предрасположенность к алкоголизму

Трамп: я стал бы алкоголиком, если бы не придерживался трезвого образа жизни

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / REUTERS)

Президент США Дональд Трамп имеет предрасположенность к алкоголизму. Об этом американский лидер рассказал в разговоре с The New York Post.

Он добавил, что наверняка стал был алкоголиком, если бы не придерживался трезвого образа жизни.

«Если бы я пил, у меня был бы очень высокий шанс стать алкоголиком. Я много раз говорил это о себе. У меня очень склонный к зависимостям характер», — сказал Трамп.

Так он прокомментировал слова главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс — накануне она заявила, что Трамп «обладает характером алкоголика».

«У высокоэффективных алкоголиков, когда они выпивают, личность проявляется в полной мере. А я немного разбираюсь в выдающихся личностях», — сказала она.

Трамп неоднократно заявлял, что никогда в жизни не пробовал алкоголь. По его словам, избавиться от алкоголя «сложнее, чем от наркотиков».