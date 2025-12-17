Мраморное море в Турции отошло от берега на 20 м

Фото: Liu Lei / XinHua / Global Look Press

Мраморное море в Турции отошло на 20 м от берега. Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на очевидцев.

Это произошло в районе города Мармара-Эреглиси в провинции Текирдаг. Из-за обмеления оставленные у берега лодки оказались на суше.

«Тогда море тоже отступило почти так же сильно. Еще неделю назад все было нормально. На этот раз отступление тоже произошло очень быстро», — рассказал один из жителей Audlink.

Природное явление обеспокоило местных жителей. Однако море отступает от берега не в первый раз. Подобное случалось в 2023 году. Тогда ученые из обсерватории Кандилли заявили, что явление весьма типичное и связано с перепадами давления, а не землетрясениями.

В апреле 2025 года в Турции произошло несколько землетрясений. Толчки среди прочего были зафиксированы в Мраморном море. Магнитуда одного из афтершоков составила 4,3.