 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Мраморное море в Турции отошло от берега на 20 м

Мраморное море в Турции отошло от берега на 20 м
Фото: Liu Lei / XinHua / Global Look Press
Фото: Liu Lei / XinHua / Global Look Press

Мраморное море в Турции отошло на 20 м от берега. Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на очевидцев.

Это произошло в районе города Мармара-Эреглиси в провинции Текирдаг. Из-за обмеления оставленные у берега лодки оказались на суше.

«Тогда море тоже отступило почти так же сильно. Еще неделю назад все было нормально. На этот раз отступление тоже произошло очень быстро», — рассказал один из жителей Audlink.

Мраморное море отступило на 15 метров от берега в районе Стамбула
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Природное явление обеспокоило местных жителей. Однако море отступает от берега не в первый раз. Подобное случалось в 2023 году. Тогда ученые из обсерватории Кандилли заявили, что явление весьма типичное и связано с перепадами давления, а не землетрясениями.

В апреле 2025 года в Турции произошло несколько землетрясений. Толчки среди прочего были зафиксированы в Мраморном море. Магнитуда одного из афтершоков составила 4,3.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Романов Илья
Турция Мраморное море природа землетрясение

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Общество
У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 10:17 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 10:17
Глава Союза конькобежцев заявил о скором триумфальном возвращении россиян Спорт, 10:34
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Для роста бизнесу нужно не единогласие, а конфликт. Только управляемыйПодписка на РБК, 10:28
«АвтоВАЗ» назвал причину отзыва 33,5 тыс. автомобилей Lada Granta Общество, 10:27
Эти двигатели массово выходят из строя. В каких машинах они установлены Авто, 10:25
Один из величайших боксеров в истории завершил карьеру Спорт, 10:25
Трамп подтвердил, что имеет предрасположенность к алкоголизму Политика, 10:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Президент России Владимир Путин поздравил с открытием НЦ «Россия» в Югре Отрасли, 10:18
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 10:13
Компания зятя Трампа отказалась от участия в поглощении Warner Bros. Бизнес, 10:12
«Сколько нужно работать и отдыхать?» Отвечают Безос, Гейтс, Брэнсон и Кук Образование, 10:06
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Открывшему стрельбу в Сиднее предъявили 59 пунктов обвинения Общество, 10:01
Структура ВЭБа инвестировала в фонд «Сайберус» Юрия Максимова Технологии и медиа, 10:01