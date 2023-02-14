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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Мраморное море отступило на 15 метров от берега в районе Стамбула

Мраморное море отступило на 15 метров от берега в районе Стамбула из-за перепадов давления

Мраморное море у района Авджылар в западной части Стамбула отступило от берега на примерно 15 м, сообщает Haber 7.

В районе городов Алтынова и Текирдаг море отошло на расстояние до 25 м от берега. Отступившая вода обнажила скалы, известные как «Королевская дорога».

В Обсерватории Кандилли заявили, что явление не связано с недавними землетрясениями, а вызвано перепадами давления. Преподаватель Университета Текирдаг Намик Кемаль, доцент Эмре Озшахин отметил, что Мраморное море отступает от берега каждый год. Он подчеркнул, что «бояться нечего».

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовало более 2,7 тыс. более слабых подземных толчков. По последним данным, в Турции погибли 31 643 человека, еще 158 165 пострадали.

После землетрясений в турецкой провинции Хатай образовался гигантский разлом глубиной около 30 м и шириной примерно 200 м. Жители близлежащей деревни сообщили, что слышали сильный грохот, похожий на взрыв, а днем обнаружили, что по полю оливковых деревьев прошла трещина, разделившая его пополам.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин сказал РБК, что «разлом шириной 200 м — это очень много». Другой опрошенный РБК эксперт, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов отметил, что сильные землетрясения, подобные произошедшему в Турции, случаются редко.

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