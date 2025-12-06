Школа, ЛЭП и частные дома пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области
Окна и фасад школы, линия электропередачи, несколько частных домов, автомобильная заправочная станция (АЗС), малоэтажное здание, машина и еще ряд объектов были повреждены в результате атаки БПЛА на Воронежскую область. Об этом сообщает губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
Минобороны утром отчиталось о перехвате 27 беспилотников над регионом. Гусев уточнил, что дроны были сбиты над одним городским округом и восемью районами области. Обошлось без пострадавших.
Вместе с тем при падении обломков БПЛА были повреждены несколько объектов в ряде муниципалитетов. Например, в городском округе пострадали АЗС и один дом в СНТ (у обоих объектов повреждена крыша). Помимо всех выше перечисленных разрушений, обломки повредили еще три частных дома, две надворные постройки и гараж с автомобилем внутри.
По данным оборонного ведомства, всего над Россией за ночь было уничтожено 116 беспилотников. Больше всего дронов сбили над Рязанской областью, Воронежская — на втором месте.
