 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Школа, ЛЭП и частные дома пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Окна и фасад школы, линия электропередачи, несколько частных домов, автомобильная заправочная станция (АЗС), малоэтажное здание, машина и еще ряд объектов были повреждены в результате атаки БПЛА на Воронежскую область. Об этом сообщает губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Минобороны утром отчиталось о перехвате 27 беспилотников над регионом. Гусев уточнил, что дроны были сбиты над одним городским округом и восемью районами области. Обошлось без пострадавших.

Вместе с тем при падении обломков БПЛА были повреждены несколько объектов в ряде муниципалитетов. Например, в городском округе пострадали АЗС и один дом в СНТ (у обоих объектов повреждена крыша). Помимо всех выше перечисленных разрушений, обломки повредили еще три частных дома, две надворные постройки и гараж с автомобилем внутри.

Средства ПВО сбили за ночь над Россией 116 дронов
Политика

По данным оборонного ведомства, всего над Россией за ночь было уничтожено 116 беспилотников. Больше всего дронов сбили над Рязанской областью, Воронежская — на втором месте.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Воронежская область дроны Александр Гусев
Материалы по теме
В Ленинградской области объявили опасность атаки дронов
Политика
В пригороде Воронежа обломки дрона повредили ЛЭП
Политика
Дрон атаковал машину председателя избиркома Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 10:22 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 10:22
Сладость или гадость: чем можно заменить сахар и насколько это безопасноПодписка на РБК, 10:35
«Эта победа нужна всей России». Сможет ли Ян вновь стать чемпионом UFC Спорт, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в Рязанской области Политика, 10:28
У Овечкина прервалась лучшая в сезоне НХЛ серия с набранными очками Спорт, 10:19
Посол Казахстана не увидел причин прекращать транзит нефти из России Политика, 10:16
Когда планы разбиваются о реальность: 5 способов справиться с фрустрациейПодписка на РБК, 10:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Перфекционизм и страх мешают креативности. Как ее развитьПодписка на РБК, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Еще один глобальный кризис: чем пластиковый мусор грозит миру и РоссииПодписка на РБК, 10:00
«Я полгода работала лежа»: как Фиджи Симо стала вторым человеком в OpenAIПодписка на РБК, 09:58
Миллиардер Рыболовлев проиграл в США суд партнеру по инвестициям в биомед Бизнес, 09:47
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Школа, ЛЭП и частные дома пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области Политика, 09:32