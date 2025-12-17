«Яндекс» научил умную камеру анализировать события с помощью ИИ

Фото: пресс-служба «Яндекса»

«Яндекс» внедрил искусственный интеллект в умную IP-камеру, сообщила РБК пресс-служба компании.

Встроенный искусственный интеллект, как рассказали в «Яндексе», может анализировать видеопоток и передавать, что именно происходит в кадре, — камера сообщит, что именно она зафиксировала вместо стандартного уведомления «зафиксировано движение». «Это помогает быстрее понимать, что происходит дома, не открывая приложение», — объяснили в пресс-службе.

Кроме того, благодаря нововведению пользователи смогут формулировать условия для сценария умного дома, заявила компания. Например, владелец может задать условие «собака грызет диван» и выбрать, что должно происходить в ответ.

Как отметила компания, раз в сутки нейросеть также подводит итоги дня и формирует краткий отчет о событиях, зафиксированных камерой за день. Итоговую сводку камера отправляет пользователю.

Технология уже доступна пользователю по подписке.

«Пока внедрение VLM (визуально-языковой модели. — РБК) в системы видеонаблюдения ограничено потребительскими продуктами, но у технологии есть очевидный потенциал для промышленного применения. Наиболее близкий и понятный «первый шаг» мы видим в сегменте CMB — малом и среднем бизнесе. Например, такие решения могут использоваться для контроля базовой безопасности на объекте, выявления нестандартных ситуаций в рабочих зонах», — отметили в компании.

Ранее в утвержденной правительством концепции цифровизации многоквартирных домов было установлено, что все системы умного дома — датчики, счетчики, другие устройства, а также информация, которую они передают, — должны быть защищены от несанкционированного доступа с помощью сертифицированных ФСБ программ.