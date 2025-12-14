 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Госдуме предложили следить за бывшими заключенными с помощью камер с ИИ

В Госдуме предложили следить за бывшими заключенными с помощью «умных камер»

Правоохранительные органы смогут использовать биометрические данные бывших заключенных без их согласия для осуществления наблюдения или розыска, следует из текста законопроекта, внесенного в Госдуму.

Среди авторов инициативы — зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и зампред Госдумы Петр Толстой.

Документ предусматривает возможность применения системы видеофиксации и распознавания лиц, а также данных мобильных устройств, геолокации и платежных систем при административном надзоре за бывшими заключенными.

Согласно документу, депутаты также предложили «осуществлять передачу персональных данных, в том числе биометрических, поднадзорных лиц третьей стороне без их письменного согласия при осуществлении наблюдения и (или) розыска, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а также в иных в случаях, установленных законодательством России в области персональных данных».

В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В пояснительной записке депутаты указали, что аналогичные меры правоохранительные органы уже применяют при миграционном контроле и предложили распространить такую практику и на систему административного надзора за бывшими заключенными.

«Мы предлагаем дать полиции больше цифровых инструментов — данные геолокации, платежных систем и видеокамер. Если Госдума закон примет, УВД смогут передавать фото разыскиваемых лиц региональным операторам систем видеонаблюдения без согласия самих поднадзорных», — сказал Выборный в беседе с ТАСС.

Александра Озерова
Госдума законопроект Анатолий Выборный Петр Толстой камеры видеонаблюдения
