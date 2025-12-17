Украина отдала России Крым в 2014 году без боевых действий, за полуостров никто не воевал, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому каналу Newsmax.

«Они [украинцы] говорят, что [в 2014 году] война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну, а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал», — сказал белорусский лидер (цитата по БелТА).

Кроме того, президент заявил, что выбор терминологии для описания произошедшего в 2014 году — «аннексировали», «освободили» или «захватили» — является «философским вопросом», но дело не в нем. «Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам. Я когда-то об этом говорил, что там россияне поступили разумно», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре признал, что Киеву не удается вернуть Крым. Украинский лидер и ранее заявлял, что не готов расплачиваться за возвращение Крыма военным путем «десятками тысяч жизней», однако также говорил, что Киев юридически не признает потерянные после 2014 года территории.

Помощник президента России Юрий Ушаков в середине декабря заявил, что у Зеленского «железобетонно» не получится вернуть Крым в состав Украины. «1 000 000%, что не получится», — отметил он.

В 2020 году президент России Владимир Путин заявил, что Россия «не приобретала» Крым — решение войти в состав России было принято по результатам референдума. Кроме того, президент добавил, что «Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения».

Крым вошел в состав страны в 2014 году по итогам референдума. 95% участников голосования высказались за присоединение полуострова к России.