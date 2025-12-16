 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зять Трампа передумал строить отель на месте здания Генштаба Югославии

Зять Трампа Кушнер передумал строить отель на месте здания Генштаба Югославии
Джаред Кушнер
Джаред Кушнер (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер отказался от строительства отеля на месте разрушенного бомбардировками НАТО в 1999 году Генштаба Югославской народной армии в Белграде. Это произошло после выдвинутых прокуратурой Сербии обвинений в адрес четырех высокопоставленных чиновников, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на представителей частной инвестиционной компании Кушнера Affinity Partners.

Среди обвиняемых — министр культуры Сербии Никола Селакович. Против него и еще трех чиновников выдвинуты подозрения в злоупотреблении полномочиями и фальсификации служебных документов в рамках проекта по строительству отеля.

В ноябре в Сербии приняли закон, позволяющий лишить бывшее здание Генштаба Минобороны Югославии охранного статуса достопримечательности и снести. На его месте должен был появиться гостиничный комплекс, состоящий из двух высоток. Также планировалась постройка торговых площадок и музеев в память о погибших и раненых при бомбардировках НАТО.

В Сербии приняли закон, позволяющий зятю Трампа построить отель
Политика

После этого в Белграде вспыхнули протесты: на улицы вышли несколько тысяч студентов, сообщило агентство Bloomberg. Демонстранты выступили против постройки отеля. На фоне неблагоприятных событий компания зятя американского президента решила отказаться от своих планов.

«Поскольку значимые проекты должны объединять, а не разделять, и из уважения к жителям Сербии и города Белграда мы отзываем нашу заявку и отступаем в данный момент», — процитировала The Wall Street Journal заявление Affinity Partners.

Ранее президент Александр Вучич назвал «коррумпированной бандой» прокуратуру по борьбе с организованной преступностью (JTOK) республики из-за дел, связанных с бывшим зданием Генштаба. Он пояснил, что еще в 2016 году договорился с США о создании на месте здания музея жертв агрессии НАТО, однако прокуратура «по указанию извне» возбудила уголовное дело. JTOK в ответ на слова Вучича обвинила его в злоупотреблении полномочиями.

